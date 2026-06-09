Preso sem acusação há 500 dias, médico palestino é transferido para solitária por Israel

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O médico palestino Hussam Abu Safiya, detido por Israel há mais de 500 dias sem acusações formais, foi transferido para uma cela solitária em condições precárias. A organização Médicos pelos Direitos Humanos de Israel (PHRI) denuncia falta de atendimento médico, escassez de alimentos e um espaço mínimo para o profissional de saúde.

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Preso há mais de 500 dias sem acusações formais, um notório médico palestino foi transferido por Israel para uma cela solitária em uma prisão de segurança máxima. Informações divulgadas pela organização Médicos pelos Direitos Humanos de Israel (PHRI) na última sexta-feira, 5, indicam que Hussam Abu Safiya foi colocado em regime de isolamento sem explicações.

Abu Safiya estava na prisão de Keziot, no Deserto de Negev, quando foi transferido para a penitenciária de Ramon, parte do complexo prisional de Ganot. Segundo um advogado da PHRI que visitou o médico, as condições no local violam os direitos humanos, com falta de atendimento médico e escassez de alimentos.

O cenário se mostra ainda mais problemático devido aos problemas de saúde que Abu Safiya tem sofrido desde sua detenção, em 2024. De acordo com o seu filho, Elyas, o médico foi atingido por estilhaços no momento da sua prisão e foi submetido a uma cirurgia. No entanto, ele nunca se recuperou totalmente, sofrendo com dores e inchaço persistentes.

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“O que sabemos (sobre a experiência dele na prisão) demonstra um sofrimento severo”, disse Elyas, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. “Durante os primeiros meses de sua detenção, ele não teve permissão de trocar de roupa e desenvolveu doenças de pele sem receber o tratamento adequado.”

Segundo Elyas, o cenário em Ramon é ainda mais precário, com Abu Safiya sendo colocado em uma cela que não permite que se movimente direito. “Fomos informados de que ele está detido em uma cela solitária extremamente pequena, não maior que um metro por um metro, um espaço no qual mal é possível se mover ou sentar adequadamente”, afirma.

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Diretor do hospital Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, Hussam Abu Safiya era responsável por uma das poucas unidades médicas em funcionamento no enclave em meio à guerra entre Israel e o grupo radical Hamas. Nenhuma acusação formal foi feita para justificar sua prisão, embora tenha sido classificado como um “combatente ilegal” — um termo utilizado de forma recorrente para justificar detenções prolongadas que desrespeitam o devido processo legal. Além dele, outros 375 profissionais de saúde também foram presos por Israel.