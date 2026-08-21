Presidente iraniano diz ser hora de encerrar a guerra contra os EUA: ‘Estamos em vantagem’

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O presidente iraniano Masoud Pezeshkian declarou que Teerã deve encerrar a guerra com EUA e Israel, pois estaria em posição de vantagem. A afirmação surge em meio a um impasse diplomático, com os EUA prometendo as sanções mais duras da história, enquanto o Irã acusa Washington de terrorismo econômico.

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O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou ser hora de encerrar a guerra contra os Estados Unidos e Israel porque Teerã está, segundo ele, em posição de vantagem.

“É melhor encerrarmos a guerra agora, enquanto estamos em uma posição de poder e dignidade, e o mundo inteiro reconhece nossa vitória e enfatiza que a América atacou nossas escolas, hospitais e infraestrutura, violando todas as normas, e é odiada em todo o mundo”, disse ele em uma reunião com médicos.

As negociações entre as partes permanecem paralisadas. Tanto a nação persa como Washington não aceitam ceder, criando um impasse para encerrar a guerra iniciada com os bombardeios de Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro. Desde então, o regime dos aiatolás mantém o estratégico Estreito de Ormuz fechado, enquanto o Exército americano persiste com um contrabloqueio naval ao Irã.

Os comentários de Pezeshkian vêm depois de a diplomacia do país ter acusado a Casa Branca de fazer “terrorismo econômico” e cometer “crimes contra a humanidade”, em reação à declaração do presidente Donald Trump de uma “guerra econômica”. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou na quinta-feira, 20, que os Estados Unidos pretendem impor “as sanções mais duras da história” contra a república islâmica, ao passo que pressionam aliados e a China a isolarem completamente o país ou enfrentarem consequências semelhantes.

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“Os autores e instigadores dessas sanções merecem ser julgados e punidos por cometerem crimes tão hediondos”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores iraniano em comunicado.

‘Dia D Econômico’

Washington instou outros governos, incluindo Pequim, a se unirem aos esforços para isolar a economia iraniana. Questionado sobre as ameaças de Trump, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, disse a repórteres nesta sexta-feira que “sanções e pressão não ajudarão a resolver a questão”.

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“A China insta todas as partes envolvidas a adotarem medidas responsáveis ​​e a resolverem o problema por meios políticos e diplomáticos”, afirmou ele.

O presidente chinês, Xi Jinping, deve visitar a Casa Branca em 24 de setembro, ocasião em que o tema do Irã certamente estará na agenda, assim como ocorreu quando Trump viajou a Pequim para uma cúpula em maio.

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Na quinta-feira, Bessent disse que o plano de intensificar as sanções econômicas contra o Irã tornava menos provável que Washington tivesse de recorrer a operações militares de grande porte contra o país. O secretário do Tesouro afirmou que apresentaria mais detalhes sobre as medidas econômicas contra o Irã durante uma coletiva de imprensa na próxima segunda-feira.