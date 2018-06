Presidente filipino beija funcionária durante evento em Seul

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, gerou uma onda de críticas depois de pedir a uma mulher filipina que subisse ao palco e lhe desse um beijo na boca durante um ato público realizado em Seul, capital da Coreia do Sul, neste domingo (03). O episódio foi gravado em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, Duterte chama duas mulheres ao palco com a desculpa de presenteá-las com um livro, enquanto pede a uma delas que o beije nos lábios, o que ela realiza após hesitar durante vários segundos.

“Tem que pagar com um beijo, está preparada para me beijar?”, disse à trabalhadora em troca de uma cópia de O altar dos segredos: Sexo, política e dinheiro na Igreja Católica das Filipinas, do falecido jornalista Áries Rufo.

Enquanto a mulher lhe oferecia a bochecha argumentando que é casada, Duterte assinalava repetidamente que queria nos lábios e, após o beijo, lhe deu um abraço entre aplausos e ovações do público, segundo mostrou um vídeo do canal filipino PTV4.

Por outro lado, o vídeo oficial do evento divulgado pelo Governo filipino não inclui este fragmento.

Nas redes sociais, usuários criticaram Duterte por abuso poder e falta de respeito com as mulheres. Em fevereiro, o presidente filipino já havia passado por acusações de misoginia depois de pedir às forças de segurança que disparassem “na vagina” das integrantes de um grupo rebelde do país.

Duterte chegou à Coreia do Sul no domingo, no marco de uma visita oficial de três dias, na qual também se reuniu com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

(Com EFE)