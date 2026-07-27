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Presidente eleito da Colômbia promete romper laços com ‘tiranias’ de Cuba e Nicarágua

Ultradireitista Abelardo de la Espriella, que toma posse em agosto, anuncia fechamento de 30 consulados e embaixadas para direcionar verba à segurança pública

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 10h31
Homem de barba e óculos escuros, vestindo terno azul-marinho e gravata preta, fala animadamente ao microfone, apontando com o dedo indicador da mão esquerda. Ele usa um anel dourado e pulseiras coloridas no pulso esquerdo.
O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, faz discurso durante desfile militar em comemoração ao Dia da Independência da Colômbia, em Medellín. 20/06/2026 -  (JAIME SALDARRIAGA/AFP)
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O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, prometeu no domingo 26 que vai romper as relações diplomáticas com Cuba e Nicarágua, ao anunciar o fechamento de 15 consulados e 14 embaixadas em vários países para redirecionar a verba antes reservada à diplomacia para o setor de segurança pública.

De la Espriella, que deve tomar posse em 7 de agosto, afirmou que fechará embaixadas na Argélia, Haiti, Barbados, Hungria, Senegal, Etiópia, África do Sul, entre outros países. Ele também anunciou que unificará escritórios na França e na Itália, onde ainda existem representações em organismos como a Unesco, agência das Nações Unidas dedicada à educação, ciência e cultura, e a FAO, braço da ONU para agricultura e alimentação.

“Tiranias”

Seu anúncio veio depois do governo da Nicarágua divulgar, na semana passada, uma reforma legislativa para impedir que partidos de oposição participem de eleições.

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“No meu governo, não haverá vínculo algum com tiranias”, disse o ultradireitista em referência a Cuba e Nicarágua, embora tenha acrescentado que as outras decisões “não significam romper relações diplomáticas” com os demais países.

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“Com o restante dos países e organismos, a Colômbia manterá suas relações internacionais e garantirá o atendimento de seus cidadãos por meio de outras embaixadas”, anunciou de la Espriella nas redes sociais.

Recados diplomáticos

O presidente eleito também planeja reabrir a representação colombiana em Jerusalém e ordenará a suspensão da instalação de uma embaixada na Palestina, uma iniciativa do atual mandatário, Gustavo Petro. O primeiro líder esquerdista da Colômbia rompeu em 2024 as relações com Israel, tradicional aliado na área de segurança, em rejeição à ofensiva do país na Faixa de Gaza.

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De la Espriella afirmou que o fechamento das embaixadas permitirá economizar dinheiro, que será destinado à segurança. Os planos do presidente eleito incluem a abertura de uma embaixada na Nigéria que “permitirá reorganizar e tornar mais eficiente” a presença colombiana no continente africano.

Ele informou ainda que a cidade de Barranquilla será a “sede permanente” da presidência e que transformará a Casa de Nariño, sede do Executivo em Bogotá, “em um museu aberto ao público”.

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Em meio à polêmica, De la Espriella sustenta que assumirá o cargo em uma cerimônia na cidade de Cali — uma iniciativa que deve ser votada no Congresso na próxima semana.

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