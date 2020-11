Presidente eleito da Bolívia sofreu tentativa de atentado, diz partido

O Movimento ao Socialismo (MAS) denunciou na noite desta quinta-feira 5 um “atentado” contra sua sede em La Paz, onde se encontrava o presidente eleito da Bolívia, Luis Arce. Não há feridos. O partido do ex-presidente Evo Morales foi declarado o vencedor das eleições no país há cerca de duas semanas.

“Há poucos minutos fomos vítimas de um ataque de um grupo que deixou dinamites na Casa de Campanha onde nosso próprio presidente eleito Luis Arce estava. Estamos muito preocupados com o que está acontecendo”, afirmou o porta-voz do partido, Sebastián Michel, em entrevista a canais de televisão.

Morales condenou o ataque em suas redes sociais. “Pequenos grupos tentam gerar um clima de confusão e violência, mas não terão sucesso. Não cairemos em nenhuma provocação. Nossa revolução é pacífica e democrática”, escreveu o ex-presidente, que está asilado na Argentina, no Twitter.

Condenamos el atentado contra nuestra casa de campaña en #LaPaz. Pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán. Nosotros no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 6, 2020

As autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o caso. Michel afirmou que o novo presidente não tem o apoio de uma equipe de segurança da polícia ou das Forças Armadas.

A posse de Luis Arce como presidente da Bolívia está prevista para o próximo domingo,8, em La Paz, depois de vencer as eleições gerais de 18 de outubro com uma larga maioria de 55,1% dos votos. A vitória de Arce é amplamente reconhecida dentro e fora do país, inclusive por seus principais rivais políticos na Bolívia e pela comunidade internacional.

No entanto, alguns setores do país exigem uma auditoria das eleições denunciando que pode ter havido fraude, o que foi descartado pelo órgão eleitoral, que argumenta que a confiabilidade do resultado é apoiada por observadores internacionais. O MAS descreveu esses setores como “grupos minoritários que intimidam a população”