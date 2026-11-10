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Presidente do UFC nega convite de Trump para cargo no governo e causa mal-estar

Presidente dos Estados Unidos sugeriu que gostaria de ver empresário como secretário de imprensa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h23 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h24
Um homem careca gesticula em um púlpito, enquanto outro homem de terno azul e gravata clara observa ao lado. Várias mãos de jornalistas na plateia estão levantadas, buscando fazer perguntas.
Presidente do UFC, Dana White, ao lado de Donald Trump na Casa Branca (Chip Somodevilla/Getty Images)
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Presidente do UFC, Dana White descartou a possibilidade de assumir um cargo no governo de Donald Trump. Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, nesta segunda-feira, 9, na qual o empresário estava presente, o presidente dos Estados Unidos sugeriu que gostaria de vê-lo como secretário de imprensa, mas White recusou o convite. “Obrigado pela oferta, senhor. Não quero entrar para a política”, respondeu. Constrangido, o republicano tentou brincar, dizendo estar “devastado”.

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A história começou no último sábado, 7, quando Trump publicou uma mensagem na rede social Truth Social anunciando que havia convidado o empresário para assumir a função de porta-voz da Casa Branca. Na ocasião, o presidente também sugeriu que White chamasse nomes do universo das lutas para integrar sua equipe, entre eles atletas do UFC. A proposta ganhou repercussão, mas Trump esclareceu no domingo, 8, que estava brincando. Segundo ele, White “adorou a ideia”, embora não houvesse uma oferta formal.

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