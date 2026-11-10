Presidente do UFC nega convite de Trump para cargo no governo e causa mal-estar

Presidente do UFC, Dana White descartou a possibilidade de assumir um cargo no governo de Donald Trump. Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, nesta segunda-feira, 9, na qual o empresário estava presente, o presidente dos Estados Unidos sugeriu que gostaria de vê-lo como secretário de imprensa, mas White recusou o convite. “Obrigado pela oferta, senhor. Não quero entrar para a política”, respondeu. Constrangido, o republicano tentou brincar, dizendo estar “devastado”.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A história começou no último sábado, 7, quando Trump publicou uma mensagem na rede social Truth Social anunciando que havia convidado o empresário para assumir a função de porta-voz da Casa Branca. Na ocasião, o presidente também sugeriu que White chamasse nomes do universo das lutas para integrar sua equipe, entre eles atletas do UFC. A proposta ganhou repercussão, mas Trump esclareceu no domingo, 8, que estava brincando. Segundo ele, White “adorou a ideia”, embora não houvesse uma oferta formal.

Continua após a publicidade