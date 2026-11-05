Presidente do Paraguai renuncia ao cargo em meio a escândalo comparado ao Banco Master

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou em meio a um processo de impeachment. A crise foi deflagrada pela falência do Ueno Bank, um gigante digital que congelou depósitos de cerca de 3 milhões de pessoas, causando protestos massivos. Peña é acusado de conflito de interesses e decisões favoráveis ao banco.

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, 5, no momento em que parlamentares iniciavam um debate sobre seu processo de impeachment.

“Patriotas. Hoje, dirijo-me a vocês em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Com o coração voltado para o Paraguai e com a convicção de que a nossa República deve estar sempre acima de qualquer pessoa ou circunstância. A história se encarregará de julgar e colocar em seu devido lugar os acontecimentos que vivenciamos. Tomei a decisão de apresentar a minha renúncia à Presidência da República”, declarou Peña em um vídeo publicado nas redes sociais.

O processo foi aberto após a falência do banco digital Ueno, uma das maiores instituições financeiras paraguaias, e que levou ao congelamento dos depósitos de cerca de 3 milhões de pessoas. A falência do Ueno Bank mergulhou a nação sul-americana em uma turbulência financeira e social, com uma explosão de protestos na capital, Assunção.

A acusação foi apresentada por 35 deputados, solicitando que o presidente da Câmara convoque uma sessão extraordinária nesta quinta para discutir o caso. Para abrir o processo, é necessário o apoio de dois terços dos deputados. Ainda não está claro se a bancada governista apoiará a proposta.

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O texto da acusação apresentado à Câmara dos Deputados pede a abertura de um processo de impeachment “por mau desempenho de suas funções no exercício do cargo”. Entre as acusações contra Peña está a de “conflito de interesses”, além de questionamentos sobre o aumento do seu patrimônio.

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Peña, que assumiu o cargo em 2023 para um mandato até 2028, possuía ações de um grupo que controlava o Ueno Bank, das quais se desvinculou em março de 2025. A oposição o acusa de tomar “decisões regulatórias supostamente favoráveis” ao banco digital e de concentrar recursos previdenciários na instituição, evocando ecos do escândalo Master no Brasil.

Agora, cabe ao Congresso aceitar ou não sua renúncia, mas a crise institucional continua, uma vez que o vice Alliana também foi incluído no processo de impeachment.

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Revolta nas ruas

Centenas de manifestantes voltaram a protestar em Assunção, capital paraguaia, pedindo a devolução do seu dinheiro e o julgamento do presidente. Na véspera, longas filas se formaram nas agências do Ueno Bank, por clientes querendo sacar seu dinheiro.

“É o dinheiro da nossa aposentadoria, que agora não sabemos se vamos receber”, disse à AFP a médica Teresa Montiel, que levou para o protesto um cartaz com a frase: “Unidos somos mais fortes”.

A crise começou ontem, depois que o Banco Central do Paraguai (BCP) decidiu intervir no Ueno Bank por insuficiência de capital. Com isso, os serviços da instituição foram suspensos.

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Quase metade dos 6,4 milhões de paraguaios tem conta no banco. O escândalo levou à renúncia do presidente do BCP, Carlos Carvallo. O governo já havia anunciado que vai devolver parte dos depósitos das pessoas afetadas.

“O meu maior desejo é que se garanta a devolução desses recursos, que o Fundo de Garantia de Depósitos cumpra a sua finalidade e que sejam protegidos os fundos públicos e os recursos que pertencem a todos os paraguaios”, disse Peña no discurso de renúncia.

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O Congresso também aprovou um dos três candidatos indicados pelo Executivo para recompor o conselho diretor do Banco Central, instituição que apresentou denúncia contra o Ueno Bank, resultando na prisão de oito pessoas, entre elas seu presidente, Miguel Vázquez.