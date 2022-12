Presidente do México pede a Bad Bunny que compense país com show gratuito

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, convocou o artista porto-riquenho de reggaeton Bad Bunny para dar um show gratuito no Zócalo, a principal praça da capital. O pedido foi feito em entrevista coletiva matinal após centenas de pessoas terem seus ingressos rejeitados por um problema na TicketMaster, empresa responsável pelas vendas.

O chefe do Executivo afirmou que, mesmo que o governo não pudesse pagar o artista, todos os custos de produção seriam financiados. Ele ainda acrescentou que a superestrela era uma pessoa “sensível” e “solidária”.

“Peço ao Bad Bunny, sei que ele está sobrecarregado e cansado porque trabalha muito, mas peço que considere a possibilidade de vir para o México, para o Zócalo”, disse Obrador.

Com faturamento de mais de 393 milhões de dólares, Bad Bunny lidera, junto com Elton John, o ranking de turnês mais lucrativas do ano.

+ Senadora dos EUA entra em briga a favor de fãs de Taylor Swift

Muitos fãs, no entanto, expressaram frustração por não conseguirem ver o artista no México, onde ele fez seu último show no fim de semana, antes de uma pausa a partir do ano que vem. Dentro do sistema de vendas, muitos tiveram seus ingressos clonados ou foram alvos de golpes.

Continua após a publicidade

No sábado, 10, a Agência de Vigilância do Consumidor do México, a Profeco, disse que a TicketMaster vai ser obrigada a não só reembolsar o custo total dos ingressos comprados nos canais oficiais, mas também vai precisar pagar 20% de taxa de compensação. O chefe da Profeco, Ricardo Sheffield, comunicou à imprensa local que mais de 1.600 pedidos de reembolso foram feitos.

“A Ticketmaster disse que eram falsas, mas emitiu todas as entradas”, declarou Sheffield em entrevista à mexicana Radio Fórmula.

Em resposta, a Ticketmaster México, negou todas as alegações em uma declaração no Twitter. Segundo a empresa, mais de 4,5 milhões de pessoas se inscreveram para comprar os 120 mil ingressos disponíveis.

+ Os segredos de Bad Bunny, o macho latino ‘fluido’ que dominou as paradas

“Não houve superlotação ou venda excessiva de ingressos”, afirmou a empresa, que justificou que a entrada negada de alguns clientes, asim como uma confusão no sistema de leitura de ingressos, foi causada pela compra de entradas fora da plataforma oficial.

Bad Bunny ainda não se pronunciou em suas redes sociais sobre os problemas com os ingressos ou o pedido do show gratuito. Em um post, o artista apenas agradeceu a presença dos fãs.

“Obrigado América pela melhor experiência da minha vida!!!! Eu te amo com toda a minha vida !!!!”, postou o artista no domingo, 11.

Continua após a publicidade