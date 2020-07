Presidente do Irã diz que 25 milhões foram infectados pela Covid-19

Em meio a novas restrições em todo o Irã, incluindo o fechamento temporário de escolas e de espaços religiosos e culturais, o presidente Hassan Rouhani afirmou no fim de semana que cerca de 25 milhões de iranianos podem ter sido infectados pelo novo coronavírus. O número, no entanto, mostra forte discrepância quando comparado com os dados oficiais do país divulgados no mesmo dia, que apontavam para cerca de 270.000 pessoas contaminadas.

Se correta, a estimativa do presidente pode representar mais de 30% da população iraniana, de 80 milhões de pessoas. O Irã é o país do Oriente Médio atingindo com mais força pela pandemia do Covid-19, e números de mortes e infectados aumentaram acentuadamente desde que restrições sociais foram suavizadas, a partir de meados de abril.

“Nossa estimativa é que mais de 25 milhões de pessoas tenham sido infectadas por este vírus e que cerca de 14.000 tenham perdido suas vidas”, afirmou Rouhani em discurso televisionado no sábado. “Há possibilidade de que entre 30 milhões e 35 milhões a mais de pessoas estejam em risco”, disse, sem elaborar.

Apesar da discordância em números de infectados, os dados de mortes citados pelo presidente batem com os divulgados pelo governo. De acordo com o Ministério da Saúde iraniano, mais de 200.000 pessoas já foram hospitalizadas.

Uma autoridade da força-tarefa montada pelo governo para o combate à Covid-19 afirmou, no entanto, que o número citado por Rouhani seriam de “pessoas levemente afetadas” e que “não precisam buscar acompanhamento médico”, segundo a agência de notícias ISNA.

No sábado, o governo impôs novas restrições por uma semana na capital, Teerã, incluindo o fechamento temporário de atividades religiosas e culturais, de escolas, piscinas públicas e parques. A partir de domingo, outras 22 cidades tiveram um lockdown de três dias decretado.

A pandemia acentuou as já existentes dificuldades econômicas enfrentadas pelo país. Em março, o governo fechou temporariamente os estabelecimentos comerciais não essenciais e teve suas exportações reduzidas, o que causou uma forte desvalorização da moeda e aumento da inflação.

(Com AFP e Reuters)