Presidente do Irã chega a Bagdá para fortalecer relações com Iraque

O presidente do Irã, Hassan Rohani, chegou, nesta segunda-feira 11, a Bagdá na sua primeira visita ao país vizinho com o objetivo de garantir a relação política com o Iraque diante das pressões dos Estados Unidos para que se distanciem, segundo o canal estatal do país.

O líder xiita se reunirá durante três dias com o primeiro-ministro iraquiano, Adil Abdel-Mahdi, no cargo desde outubro passado, assim como com o presidente, Barham Salih, e com a máxima autoridade religiosa xiita do país, o aiatolá Ali al Sistani.

As relações entre Iraque e Irã, que se enfrentaram em uma guerra entre 1980 e 1988, melhoraram gradualmente desde a chegada ao poder em Bagdá de premiês xiitas – a corrente religiosa principal iraniana – após a destituição do ditador sunita Saddam Hussein em 2003.

Em anos recentes, os dois países chegaram a cooperar em ações militares e no combate a grupos terroristas que atuam na região.

