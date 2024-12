Presidente de Israel liga para Elon Musk para discutir libertação de reféns em Gaza

O presidente de Israel, Isaac Herzog, ligou para o bilionário Elon Musk “nos últimos dias” para discutir a possibilidade de retomar as negociações para garantir a libertação dos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas em Gaza, disse uma fonte próxima ao presidente israelense à emissora americana CNN.

Segundo a fonte, Herzog entrou em contato com Musk a pedido das famílias dos reféns, que acreditam que o bilionário possa pressionar todas as partes para que um acordo de libertação seja firmado.

No mês passado, Musk viajou para Israel para se encontrar com líderes e parentes de reféns, como parte de seus esforços para se redimir por ter concordado com um tweet antissemita no qual um usuário escreveu que as comunidades judaicas impulsionam o “ódio contra os brancos”.

O CEO da Tesla e dono do X, antigo Twitter, foi escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar o novo Departamento de Eficiência Governamental, cargo que será criado pelo futuro mandatário quando assumir a Casa Branca em 20 de janeiro do ano que vem.

Reféns em Gaza

As famílias de reféns israelenses mantidos em Gaza apelaram no mês passado ao presidente americano Joe Biden e a Trump para que deixem de lado diferenças políticas e unam esforços para garantir a libertação dos reféns, em cativeiro desde os ataques de 7 de outubro de 2023.

Continua após a publicidade

Até agora, 117 reféns israelenses foram libertados, mas ainda restam 100 cativos em Gaza, e acredita-se que cerca de metade ainda esteja viva, segundo as autoridades israelenses.

Outros oito reféns foram resgatados em operações das Forças de Defesa de Israel (FDI), que também recuperou 34 corpos. Três foram mortos por engano por tropas israelenses em dezembro do ano passado.

Publicidade