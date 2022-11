Presidente de Israel faz convite formal para Netanyahu formar novo governo

O presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciou nesta sexta-feira, 11, que convidará Benjamin Netanyahu para formar o próximo governo de Israel, abrindo caminho para o ex-primeiro-ministro assumir, pela sexta vez, o cargo mais alto do país.

Com o novo mandato, ele se torna o líder mais longevo de Israel. Seu governo começa, oficialmente, no domingo, disse o presidente.

Herzog fez o anúncio depois de se reunir com todas as facções no parlamento israelense, o Knesset, para perguntar quem eles apoiariam Netanyahu como primeiro-ministro.

“Ao final da rodada de consultas, 64 membros do Knesset recomendaram ao presidente o líder do partido Likud, Benjamin Netanyahu”, disse um comunicado divulgado por seu gabinete. Outros 28 membros do Knesset recomendaram o ex-primeiro-ministro Yair Lapid. O mesmo número optou por não recomendar ninguém.

Herzog se reunirá com Netanyahu na residência do presidente no domingo para lhe dar formalmente o mandato. Sob a lei israelense, Netanyahu terá 28 dias para formar um novo governo, com a possibilidade de uma extensão de 14 dias, se necessário.