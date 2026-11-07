🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Presidente de Israel escolhe rival de Netanyahu para formar novo governo

Indicação ocorre após eleições sem maioria; oposicionista terá 28 dias para negociar coalizão e tentar encerrar o longo período do primeiro-ministro no poder

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 19h20
Telão de evento político com fotos de dois homens, um à esquerda com expressão séria e outro à direita sorrindo, ao lado da bandeira de Israel. O texto em hebraico no centro diz Se não for isso, não é nada. Pessoas assistem ao evento em primeiro plano, com feixes de luz iluminando o palco.
Cartaz de campanha em Tel Aviv mostra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (esq.), e seu principal adversário, Gadi Eisenkot. (Gil Cohen-Magen/picture alliance/Getty Images)
Continua após publicidade
Presidente de Israel escolhe rival de Netanyahu para formar novo governo Priorize VEJA no Google

O presidente de Israel, Isaac Herzog, encarregou neste sábado, 7, o líder oposicionista Gadi Eisenkot de formar o novo governo do país – decisão que pode encerrar a longa trajetória do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no poder. Ex-chefe das Forças Armadas israelenses, Eisenkot terá 28 dias para construir uma coalizão com maioria no Parlamento, prazo que pode ser estendido por mais duas semanas. Se não tiver êxito, Israel caminhará para novas eleições – entre 2019 e 2022, o país realizou cinco pleitos por causa de repetidos bloqueios políticos.

A missão dada a Eisenkot será oficializada em cerimônia prevista para domingo, 8, na residência presidencial em Jerusalém. As eleições legislativas do fim de outubro, as primeiras desde o início da guerra em Gaza em 8 de outubro de 2023, terminaram sem maioria tanto para Netanyahu e seus aliados, quanto para o bloco de Eisenkot. No entanto, o líder oposicionista conta com o apoio dos partidos árabes e também abriu a porta, nesta semana, para uma até então improvável aliança com os judeus ultraortodoxos. Isso seria suficiente para que ele governasse.

Depois de realizar consultas com todos os partidos ao longo da semana, Herzog anunciou que confiará primeiro a Eisenkot “a missão de formar o governo”. Nas redes sociais, Eisenkot se pronunciou: “Chegou o momento de formar um governo de emergência nacional. Farei de tudo para que estejamos à altura”.

Após as eleições, Herzog havia manifestado sua preferência por um governo de unidade nacional que reúna os israelenses judeus de todo o espectro político. Netanyahu reivindicou o mesmo, mas a oposição defende que o primeiro passo deve ser a saída dele da liderança – Netanyahu é o primeiro-ministro que ocupou o cargo por mais tempo na história de Israel, somando mais de 18 anos no cargo ao longo de três períodos distintos. Se for derrubado, ele poderá enfrentar penas de prisão por casos de corrupção que pesam sobre ele, além de ser alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional pela guerra em Gaza.

Siga
Continua após a publicidade

Nos últimos dias, Netanyahu atacou a oposição por considerar acordos com os árabes-israelenses, descendentes dos palestinos que permaneceram no território após a criação do Estado de Israel, em 1948. Neste sábado, horas antes do anúncio do presidente, ele qualificou os partidos árabes de islamistas e afirmou que uma coalizão com eles “desmantelaria o Estado de Israel por dentro”.

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Benjamin Netanyahu
Israel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).