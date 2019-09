Presidente de El Salvador quebra protocolo e faz selfie em discurso na ONU

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, protagonizou uma cena inusitada nesta quinta-feira, 26, durante seu discurso na Assembleia-Geral da ONU. Ao chegar no púlpito, pediu “licença” aos chefes de Estado que o assistiam, retirou seu celular do bolso e tirou uma selfie. O registro, é claro, foi postado pouco depois no Instagram de Bukele, com a hashtag #UNSelfie. A foto teve quase 70 mil curtidas em pouco mais de duas horas.

O presidente-influencer, porém, deu um jeito de encaixar sua quebra de protocolo no discurso. Bukele afirmou aos líderes presentes que, para eles se manterem relevantes, deveriam abraçar a tecnologia. “Acreditem em mim, mais pessoas verão esta selfie, assim que eu compartilhá-la, do que as que ouvirão este discurso”, disse o ex-publicitário de 38 anos de idade.

O presidente de El Salvador 🇸🇻🇸🇻 protagonizou uma cena muito curiosa hoje na assembléia geral da ONU. Nayib Bukele antes de iniciar seu discurso tirou uma selfie! Via @ActualidadRTpic.twitter.com/5YeLvyXI4p — O Latinoscópio (@olatinoscopio) September 26, 2019

Bukele foi eleito neste ano sem participar de debates ou dar entrevistas pra jornalistas. A campanha inteira do então candidato foi feita através das redes sociais. Sua principal promessa eleitoral era a luta contra a corrupção no país – refletida no slogan “O dinheiro é suficiente se ninguém o rouba”.

O salvadorenho, que quebrou a tradição política em El Salvador ao tirar do poder os dois partidos tradicionais, a Arena e o FMLN, já se autodeclarou, em junho, o presidente mais cool do mundo.

Bukele, no entanto, precisará de qualidades além da autoconfiança para lidar com os graves problemas de seu país. El Salvador sofre uma crise humanitária onde a violência e a pobreza se tornaram extremas, forçando os cidadãos a emigrarem para outro país – principalmente os Estados Unidos.