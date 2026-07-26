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Presidente da Venezuela reestrutura o alto comando das Forças Armadas

Rodríguez assumiu o cargo após a deposição de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 13h51
EQUILIBRISTA - Delcy, a pragmática: “A Venezuela amadureceu com a agressão americana”
Rodríguez assumiu o cargo após a deposição de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos (Efrain Gonzalez/Presidência da Venezuela//)
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A presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, empossou no sábado, 25, novos membros do alto comando e diversos oficiais regionais das Forças Armadas, além de ratificar o ministro da Defesa, general Gustavo González López.

Rodríguez assumiu o cargo após a deposição de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos em janeiro. As Forças Armadas, consideradas um pilar do chavismo, expressaram seu apoio inabalável e absoluta “lealdade” a ela na ausência do líder de esquerda.

A posse dos novos oficiais de alta patente visa “continuar fortalecendo as políticas de segurança do nosso país e manter a paz e a tranquilidade”, disse Rodríguez no sábado, durante uma cerimônia militar televisionada.

A presidente nomeou o major-general Rubén Belzares Escobar como chefe do Comando Operacional Estratégico, considerado o segundo cargo mais importante das Forças Armadas e responsável pelas tropas.

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Belzares Escobar era comandante do Exército e substitui o major-general Rafael Prieto Martínez, nomeado em março em meio a uma reformulação do comando militar promovida por Rodríguez.

A presidente também substituiu o segundo em comando do Comando Operacional Estratégico, o chefe do Comando Integrado de Defesa Aeroespacial e seis dos oito generais responsáveis pelas regiões do país.

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O general Gustavo González López manteve seu cargo como ministro da Defesa.

(Com informações da AFP)

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