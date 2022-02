Presidente da Ucrânia fala em genocídio e apela a tribunal da ONU em Haia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou neste domingo, 27, a Rússia de estar cometendo crime de genocídio e pediu a intervenção da Corte Internacional de Justiça, tribunal da ONU (Organização das Nações Unidas) em Haia (Holanda). Ele disse que as tropas russas estão atacando civis, incluindo crianças, e pediu investigação internacional do conflito,

“O que eles estão fazendo em Kharkiv, Okhtyrka, Kiev, Odessa e outras cidades e vilas merece um tribunal internacional. Estamos documentando seus crimes. E teria havido muitos mais desses crimes se não fosse por nossos corajosos defensores ”, disse Zelensky em um post nas suas redes sociais.

“Temos que chamar os bois pelos nomes. As ações criminosas da Rússia contra a Ucrânia mostram sinais de genocídio. Falei sobre isso com o secretário-geral da ONU”, disse ele, argumentando que a Rússia deveria ser destituída de seus direitos de voto no Conselho de Segurança da ONU. De acordo com ele, “não há uma única instalação na Ucrânia que as tropas russas considerem um alvo inaceitável”.

Em comunicado anterior à acusação de Zelensky, o Ministério da Defesa da Rússia informou que atacava apenas a infraestrutura militar da Ucrânia. “As Forças Armadas da Federação Russa não atacam cidades e vilas, elas tomam todas as medidas para salvar a vida de civis”, disse.

Para Zelensky, no entanto, isso é mentira. “Eles mentiram quando disseram que não teriam como alvo a população civil. Desde as primeiras horas da invasão, as tropas russas estão atacando a infraestrutura civil”, afirmou. “Isso é terror. Eles estão lutando contra tudo e todo: jardins de infância, prédios residenciais e até veículos de emergência. Eles usam artilharia e mísseis contra blocos residenciais inteiros onde nunca houve nenhuma infraestrutura militar. Muitas cidades e vilas ucranianas estão sobrevivendo em condições que antes tínhamos apenas durante a Segunda Guerra Mundial”, completou Zelensky.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) vai realizar uma nova reunião neste domingo, 27, para convocar uma sessão extraordinária da Assembleia Geral com foco no conflito. A medida precisa do aval de nove dos 15 membros, e os cinco membros permanentes – Rússia, Estados Unidos, China, França e Grã-Bretanha – não poderão exercer o poder de veto. O mecanismo foi acionado dez vezes desde 1950.