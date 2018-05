Presidente da Itália concede mandato de primeiro-ministro a Giuseppe Conte

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, deu ao político novato Giuseppe Conte um mandato para se tornar primeiro-ministro de uma coalizão montada pelos partidos Liga Norte, de extrema-direita, e Movimento 5 Estrelas.

Ugo Zampetti, secretário-geral do Palácio do Quirinale, confirmou a informação ao final de uma reunião de quase duas horas entre Mattarella e Conte nesta quarta-feira (23).

Professor de Direito de Florença, Conte vai agora elaborar uma lista de ministros, que devem ser aprovados pelo chefe de Estado antes que seu governo possa ser empossado.

A Itália está em um impasse desde as eleições inconclusivas de março. Depois de semanas de negociações infrutíferas entre várias partes, o 5 Estrelas e a Liga finalmente concordaram com um pacto de governo na última sexta-feira, prometendo aumentar os impostos e os gastos públicos.

Conte é apoiado pelo partido anti-establishment 5 Estrelas, mas não tem cargo eletivo ou experiência política e administrativa. Críticos dizem que ele corre risco de ser um líder excepcionalmente fraco, que terá pouca influência sobre seus parceiros de coalizão.

Uma vez que o governo for empossado, seu programa ainda será colocado em votação em ambas as casas do Parlamento italiano, a Câmara dos Deputados e o Senado, onde os dois blocos têm uma pequena maioria.

A figura de Conte foi posta em dúvida nesta semana pela falta de experiência política, mas sobretudo depois que alguns veículos de imprensa informaram que o advogado mentiu sobre alguns de seus cursos em prestigiadas universidades em seu currículo.

Conte não comentou o caso e seus apoiadores, o M5S e a LN, confirmaram que ele seguia sendo o candidato apesar das acusações.

