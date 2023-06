Presidente da Comissão Europeia virá a Brasília para encontro com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta segunda-feira, 12, a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. O encontro será no Palácio do Planalto, em Brasília.

Segundo o Itamaraty, o evento se enquadra na agenda de retomada das relações do Brasil com a União Europeia, após os laços esfriarem sob a gestão de Jair Bolsonaro (PL). Os dois líderes vão tratar de temas que abordaram em uma conversa por telefone, em 17 de fevereiro, afirmou a chancelaria brasileira.

Na ocasião, von der Leyen e Lula reforçaram as possibilidades de parcerias econômicas entre Brasil e União Europeia, e citaram explicitamente a possibilidade de consolidar o acordo do Mercosul com a União Europeia. O pacto envolve os mercados de bens, serviços, investimentos e compras governamentais das duas regiões.

Além disso, expressaram interesse mútuo de combate ao desmatamento e às consequências das mudanças climáticas.

O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que há possibilidade dos dois abordarem, na reunião de segunda-feira, um potencial acordo de paz entre Ucrânia e Rússia.

O plano de Lula para o fim na guerra na Ucrânia consiste na criação de um “clube da paz” internacional para discutir termos para interromper o conflito. Kiev, bem como grande parte de seus aliados no Ocidente, defende que só é possível conter a ameaça de Moscou se derrotar as forças russas no campo de batalha.