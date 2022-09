Presidente da Comissão Europeia: ‘Putin vai falhar e a Europa, prevalecer’

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, insistiu nesta quarta-feira, 14, na retórica de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “vai falhar e a Europa irá prevalecer”, prometendo continuar com a integração entre União Europeia e Ucrânia.

Em fala ao Parlamento Europeu, von der Leyen fez um apelo com o objetivo de unir os Estados membros do bloco que enfrentam uma grave crise energética à medida que o inverno se aproxima.

+ UE propõe teto sobre preço do gás russo e Putin ameaça cortar fornecimento

“A invasão russa não é apenas uma guerra contra a Ucrânia, mas também um conflito contra a nossa economia, nossos valores e nosso futuro”, disse ela.

Vestida com as cores da bandeira ucraniana, a presidente da comissão anunciou que irá visitar Kiev ainda nesta quarta e que planeja discussões detalhadas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para garantir o “acesso contínuo do país ao mercado único”.

Von der Leyen se comprometeu em trabalhar em conjunto com o líder ucraniano na reconstrução de escolas, prometendo cerca de 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 518 milhões, em fundos da União Europeia. Estima-se que 70 instituições educacionais foram destruídas ou danificadas desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

A política disse ainda que o bloco econômico irá manter as sanções impostas contra a Rússia e que elas estão fazendo efeito, ao contrário do que diz Putin.

+ Rússia corta principal linha de gás da Europa até sanções serem derrubadas

“Os militares russos estão pegando chips de lava-louças e geladeiras para consertar seus equipamentos militares, porque ficaram sem semicondutores”, disse ela.

Continua após a publicidade

Em seu discurso, von der Leyen confirmou que a comissão está avançando na ideia de taxar os lucros excessivos das empresas de energia, esperando arrecadar mais de 140 bilhões de euros, o equivalente a 725 bilhões de reais. De acordo com autoridades da União Europeia, esse dinheiro será direcionado para famílias e empresas vulneráveis ​​​​que lutam com um aumento nos preços do gás.

“As grandes empresas de petróleo, gás e carvão também estão obtendo grandes lucros. Então eles têm que pagar uma parte justa e dar uma contribuição para a crise”, afirmou.

Outra ideia que também estava sendo ventilada nas últimas semanas, a de impor um teto de gastos no preço do gás, foi deixada de lado.

Os Estados membros da UE estavam divididos sobre quais países o limite deveria cobrir, enquanto alguns se opunham categoricamente à ideia, temendo uma ameaça à segurança do abastecimento.

+ ‘Europa está com a Ucrânia’, dizem líderes globais em Dia da Independência

O longo discurso de von der Leyen no Parlamento Europeu abordou também a questão climática, argumentando que o verão recorde de 2022 deve incentivar os esforços de adaptação. Ela prometeu dobrar a frota da UE de aviões e helicópteros de combate a incêndios para combater incêndios florestais.

A presidente da comissão reconheceu também que o bloco ignorou as queixas de longa data da Polônia e dos países bálticos sobre Putin e que “as vozes dentro da União Europeia deveriam ter sido ouvidas”.

Por fim, von der Leyen homenageou a rainha Elizabeth II, morta aos 96 anos na última quinta-feira, 8.

+ Apesar de crise energética, UE renova sanções contra a Rússia até 2023

“Ela é uma lenda. Ela foi uma constante em todos os eventos turbulentos e transformadores dos últimos 70 anos”, completou.