Santos vai doar prêmio Nobel para vítimas do conflito com as Farc

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que vai doar o valor do Prêmio Nobel da Paz às vítimas do conflito de meio século com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O prêmio é de mais de 3,5 milhões de reais. Santos fez o anúncio neste domingo, durante uma visita a uma cidade no oeste do país, Bojaya, onde dezenas de pessoas, inclusive muitas crianças, foram mortas enquanto estavam presas numa igreja, durante uma batalha intensa entre os rebeldes e as milícias.

Santos aproveitou a visita para prometer aos moradores que não vai desistir de assegurar a paz com as Farc, mesmo após a rejeição popular ao acordo, posto em plebiscito há uma semana. Mais de 96% dos moradores de Bojaya votaram a favor do acordo de paz.

Leia também

Presidente da Colômbia ganha o prêmio Nobel da Paz

Por que Timochenko não ganhou o Nobel da Paz?

“Vocês simbolizam o sofrimento das vítimas de 52 anos de guerra e estão no centro da solução desse conflito”, disse Santos à população. “As vítimas me ensinaram que a capacidade de perdoar pode superar o ódio e o rancor”, completou, em discurso visivelmente emocionado. De acordo com a Fundação de Paz e Reconciliação de Bogotá, das 81 cidades mais atingidas pelo conflito com as Farc, 67 votaram a favor do acordo.

Durante a visita, Santos participou de uma missa na mesma igreja na qual aconteceu o massacre, que foi reconstruída após o ataque. Ele recebeu dos moradores uma réplica da estátua de Jesus Cristo que foi mutilada durante o massacre e disse que o presente vale tanto quanto um prêmio Nobel.

O Prêmio Nobel da Paz foi concedido a Juan Manuel Santos na sexta-feira, menos de uma semana depois do acordo de paz com as Farc ser rejeitado pela população, num plebiscito que surpreendeu até os opositores ao governo. Pesquisas antes da votação mostravam uma ampla maioria pelo “sim”. A premiação acontece no dia 10 de dezembro, em Oslo, na Noruega.

(Com Estadão Conteúdo)