Presidente da Colômbia inicia ‘diálogo social’ após protestos

O presidente colombiano, Iván Duque, iniciou neste domingo o “diálogo social” que convocou ante os protestos contra seu governo, que já somam quatro dias, informou a presidência.

Às 15h locais, o presidente iniciou na Casa de Nariño “o diálogo social com os prefeitos eleitos no país”, que assumirão em janeiro, assinala o comunicado. Participam do encontro 24 futuros governantes de capitais de departamentos, entre eles os de Bogotá, Cali e Medellín, epicentros dos protestos recentes. Não foi informado se eles compareceram ao local ou participaram do diálogo à distância.

O presidente direitista expôs “os avanços e desafios de seu governo” e ouviu a posição dos prefeitos em temas como educação, saúde, paz e infraestrutura. “Avaliamos a conjuntura e necessidades urgentes de municípios e cidades, e seus projetos”, acrescentou Duque no Twitter, sem citar as reclamações dos manifestantes.

Neste domingo, um número menor de manifestantes convocou a manutenção dos panelaços e protestos contra Duque em Bogotá, Medellín e Cali.