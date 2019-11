Presidente chinês expressa ‘confiança’ na chefe do Executivo de Hong Kong

O presidente da China, Xi Jinping, expressou nesta terça-feira (noite de segunda-feira no Brasil) seu “alto grau de confiança” na impopular chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, com quem se encontrou em Xangai enquanto a violência continua na ex-colônia britânica, informou a imprensa oficial.

“Lam tem liderado o governo da região administrativa especial (de Hong Kong) cumprindo plenamente seu trabalho, tentando estabilizar a situação e melhorar o clima social, e trabalha duro”, disse o presidente chinês, citado pela agência oficial.

“Xi expressou o alto grau de confiança do governo central em Lam e o pleno reconhecimento de seu trabalho e de sua equipe administrativa”, divulgou a agência Xinhua, acrescentando que ele crê que “acabar com a violência e o caos e restaurar a ordem continua sendo a tarefa mais importante para Hong Kong hoje”.

Hong Kong, um território semi-autônomo, é palco há cinco meses de manifestações que denunciam a interferência de Pequim e exigem reformas democráticas.

Os manifestantes pedem, entre outras coisas, o direito de eleger diretamente o chefe do Executivo, o líder mais importante do território, que atualmente é escolhido por uma colegiado de 1.200 grandes eleitores sujeitos a Pequim.

O Partido Comunista Chinês anunciou na semana passada que mudará o processo de nomeação do chefe do Executivo de Hong Kong. Nesta terça-feira, Xi pediu “esforços efetivos” para melhorar a vida da população e dialogar com todos os setores da sociedade, segundo a agência de notícias Xinhua.