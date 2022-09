Presença de rei ‘fugitivo’ da Espanha no funeral de Elizabeth é criticada

A presença do rei emérito espanhol Juan Carlos no funeral da rainha Elizabeth II nesta segunda-feira, 19, foi duramente criticada no país, com um partido político espanhol chamando-o de “criminoso em fuga”. Juan Carlos e Elizabeth II eram parentes por serem tataranetos da rainha Vitória.

A delegação oficial da Espanha foi liderada pelo rei Felipe, que chegou ao trono depois que Juan Carlos, seu pai, abdicou do cargo em meio a uma série de escândalos em 2014. No entanto, segundo uma fonte do governo britânico, a presença de Juan Carlos se deu devido a um convite privado.

Sua presença ao lado da delegação oficial espanhola levantou suspeitas, já que ele vive exilado nos Emirados Árabes Unidos desde que deixou o trono. No último domingo, 18, Juan Carlos e sua ex-esposa, a rainha Sofia, foram fotografados em uma recepção no Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia britânica.

Em comunicado emitido pela Casa Real Espanhola, Sofia viajaria para Londres com o rei e a rainha, mas ficaria hospedada no mesmo hotel do rei emérito “por razões logísticas e organizacionais”.

Juan Carlos era reverenciado pela população espanhola por ter tido papel importante na transição da Espanha para a democracia após a morte do ditador Francisco Franco, mas viu seu índice de popularidade despencar após inúmeros escândalos de corrupção e por ter feito uma viagem à África para caçar elefantes.

Na época, os promotores espanhóis investigaram as alegações de fraude na Espanha e na Suíça, mas a investigação foi arquivada devido à falta de provas. No entanto, ele ainda pode ser julgado no Reino Unido por um caso de assédio envolvendo sua ex-amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. O rei emérito nega todas as acusações.

O partido de esquerda Unidos Podemos, o menor do governo de coalizão do país, criticou a presença de Juan Carlos no funeral.

“Convidar um criminoso em fuga para um funeral de Estado mostra exatamente o que é a monarquia no Reino Unido e na Espanha”, disse o porta-voz do Podemos, Pablo Echenique, em entrevista coletiva na semana passada.

Ao mesmo tempo, Gerardo Pisarello, membro do Parlamento espanhol que representa a região da Catalunha, Podemos En Comú Podem, disse ao site de notícias local El Debate que as monarquias eram “obsoletas e anacrônicas”.

Além disso, durante discurso no Congresso nesta segunda, Pisarello disse que “já está na hora de parar de enganar as pessoas com contos de fadas sobre a monarquia e que há muitas histórias sombrias em torno delas”.