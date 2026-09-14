Premiês de Escócia, Irlanda do Norte e Gales se reunem para debater independência do Reino Unido

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Primeiro-ministros do País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte se reuniram para debater a independência do Reino Unido, assinando um acordo que afirma que “nenhum governo tem direito de bloquear a democracia”. Os líderes nacionalistas buscam um futuro com mais oportunidades, com Escócia e Irlanda do Norte propondo referendos.

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Os primeiros-ministros do País de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte se reuniram nesta segunda-feira, 14, em Cardiff, para debater a independência dos três territórios, que hoje fazem parte do Reino Unido. Na ocasião, os três assinaram um acordo que afirma que “nenhum governo no Reino Unido tem direito de bloquear a democracia”.

O pacto, fechado entre os partidos do premiê de cada ilha – Plaid Cymru (País de Gales), Sinn Féin (Irlanda do Norte) e SNP (Escócia) –, enfatizou a cooperação entre os territórios para construir um futuro com “maiores ambições e oportunidades econômicas” para cada nação.

O texto afirma que o contexto político está mudando, já que pela primeira vez desde a descentralização dos poderes, em 1990, os líderes das três ilhas são nacionalistas e pró-independência. “O tempo de Westminster está chegando ao fim” , reforça o memorando.

“Nós acreditamos que há um caminho melhor: nações trabalhando juntas, compartilhando ideias e construindo relações baseadas em respeito mútuo e interesses em comum”, explicam os signatários. O texto anuncia, ainda, o desejo de uma mudança na Constituição.

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Na reunião, o escocês John Swinney e a norte-irlandesa Michelle O’Neill deixaram clara a intenção de realizar um referendo para saber a opinião da população sobre o tema. No entanto, o galês Rhun ap Iorwerth não quis seguir o mesmo caminho. Para ele, não é possível fazer um referendo em seu país até as próximas eleições do Senedd (Parlamento galês), em 2030.

“Nossos partidos compartilham a crença de que os povos de nossas respectivas nações devem ser capazes de moldar seu próprio futuro”, declarou Swinney em suas redes sociais. “Se esta ainda é uma união voluntária, Westminster não tem o direito democrático de negar o nosso direito à escolha”, complementou em outra postagem.

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“Hoje é um poderoso testemunho da enorme mudança, esperança e oportunidade dos tempos que estamos vivendo”, escreveu O’Neill no X, antigo Twitter. A norte-irlandesa reforçou, em suas publicações, o momento “histórico” vivido pelos três territórios por meio da união entre seus premiês.

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Por sua vez, o primeiro-ministro galês, Rhun ap Iorwerth, comemorou o fechamento do acordo em uma publicação também na plataforma X. “Nossos partidos têm muito a ganhar trabalhando juntos, como parceiros e como iguais, onde compartilhamos interesses comuns e onde a cooperação pode melhorar a vida das pessoas que representamos”, declarou.