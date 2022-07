Premiê italiano Draghi sobrevive voto de confiança, mas deve renunciar

Depois de apresentar na semana passada sua renúncia após uma rebelião na ampla coalizão de unidade nacional, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, não alcançou maioria durante um voto de confiança no Senado nesta quarta-feira, 20. Com isso, o governo está prestes a ser desfeito, à medida que o premiê afirmou que só permaneceria no cargo com amplo apoio.

Antes mesmo do fim da sessão no Senado, Draghi seguiu à sede da Presidência para uma reunião com o presidente Sergio Mattarella, já com intuito de oficializar sua renúncia.

A coalizão governista, que abrangia todos os principais partidos italianos, com exceção do Irmãos da Itália, da extrema-direita, perdeu três membros importantes. Dois da direita, a Força Itália, de Silvio Berlusconi, e a Liga, de Matteo Salvini, se recusaram a votar durante a moção, enquanto o antissistema Movimento 5 Estrelas se absteve.

O Cinco Estrelas, que conquistou 33% dos votos em 2018 e, como resultado, ainda é o maior partido do governo. Desde então, desmoronou. O partido perdeu cerca de dois terços de seu apoio nacional e pode ser dizimado na próxima disputa eleitoral.

Mais cedo nesta quarta-feira, Draghi afirmou que a revolta do 5 Estrelas significava “o fim” do pacto de confiança que alimentou seu governo e que era inaceitável. Se um partido pode se rebelar, qualquer um “poderia rebelar-se”, alertou. Ele disse que, por ter sido nomeado primeiro-ministro interino e não eleito diretamente, sua legitimidade dependia de “o maior apoio possível”.

“O único caminho a seguir, se quisermos ficar juntos, é reconstruir de cima este pacto, com coragem, altruísmo e credibilidade”, disse Draghi em um discurso ao Senado italiano, antes do voto de confiança.

No entanto, muitos analistas acreditam que o Parlamento não poderia realizar muitos feitos sem Draghi e sua reputação de estadista europeu sênior que salvou o euro como presidente do Banco Central Europeu.

Caso o cargo de primeiro-ministro fique vago, uma situação de instabilidade pode surgir não apenas no território italiano, mas também em toda a Europa. A União Europeia, cujo Draghi é um grande defensor, luta para manter a unidade e a cooperação na resposta contra a Rússia na invasão da Ucrânia.

A incerteza, depois de uma maré relativamente estável, foi imediata. Para o ministro das Relações Exteriores italiano, Luigi di Maio, o dia de hoje significa “uma página sombria para a Itália”.