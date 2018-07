Premiê grego assume ‘responsabilidade política’ após incêndios mortais

zoom_out_map 1 /20 Edifícios queimam atrás de árvores na cidade de Mati, na Grécia. As autoridades regionais declararam estado de emergência nas partes leste e oeste da área metropolitana de Atenas, quando os incêndios se espalharam por florestas de pinheiros e assentamentos à beira-mar em ambos os lados da capital grega - 23/07/2018 (Thanassis Stavrakis/AP)

zoom_out_map 2 /20 O sol é visto através da densa fumaça de um incêndio florestal na cidade de Kineta, na Grécia - 23/07/2018 (Thanassis Stavrakis/AP)

zoom_out_map 3 /20 A fotografia aérea mostra a destruição causada por um incêndio florestal nas casas do vilarejo de Mari, na Grécia - 24/07/2018 (Savvas Karmaniolas/AFP)

zoom_out_map 4 /20 O interior de uma casa é visto em chamas durante um incêndio florestal no vilarejo de Mati, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Angelos Tzortzinis/AFP)

zoom_out_map 5 /20 Bombeiro avista uma casa em chamas em Kineta, perto de Atenas, durante um incêndio florestal no qual 300 bombeiros, cinco aeronaves e dois helicópteros foram mobilizados para enfrentar a situação - 23/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 6 /20 Bombeiro trabalha para conter as chamas de um incêndio florestal em Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 7 /20 Bombeiros e voluntários trabalham no combate às chamas, durante incêndio florestal no vilarejo de Kineta, próximo de Atenas, Grécia - 24/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 8 /20 Vista aérea mostra casas destruídas por incêndio florestal que atingiu o vilarejo de Mati, próximo de Atenas, Grécia - 25/07/2018 (Antonis Nicolopoulos/Eurokinissi/Reuters)

zoom_out_map 9 /20 Casa destruída por incêndio florestal no vilarejo de Mati, nos arredores de Atenas, Grécia - 25/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 10 /20 Imagem de Jesus Cristo é vista durante incêndio florestal no vilarejo de Mati, nos arredores de Atenas, Grécia - 25/07/2018 (Alkis Konstantinidise/Reuters)

zoom_out_map 11 /20 Mulher chora enquanto tenta encontrar seu cachorro, depois de um incêndio na aldeia de Mati, perto de Atenas, na Grécia - 24/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 12 /20 Carros ficam destruídos após um incêndio na aldeia de Mati, perto de Atenas, na Grécia - 24/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 13 /20 Soldado segura uma mangueira enquanto um incêndio florestal avança sobre a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 14 /20 Incêndio florestal avança sobre a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 15 /20 Incêndio florestal avança sobra a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 16 /20 Moradores observam incêndio florestal na cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 17 /20 Carros bloqueiam uma estrada durante um incêndio em Kineta, perto de Atenas - 23/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 18 /20 Uma densa camada de fumaça cobre uma estrada durante um incêndio florestal em Kineta, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 19 /20 Mais de 300 bombeiros, cinco aeronaves e dois helicópteros foram mobilizados para enfrentar um grave incêndia florestal em Kineta, nos arredores de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 20/20 Bombeiros, soldados e moradores carregam uma mangueira enquanto um incêndio florestal atinge a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, assumiu responsabilidade política nesta sexta-feira (27) pelo incêndio florestal que matou ao menos 86 pessoas, em um discurso diante do Conselho de Ministros. A oposição acusa o governo grego de fracassar em proteger seus cidadãos.

O vice-ministro de Proteção Cidadã, Nikos Toskas, havia informado na quinta-feira (26) que os incêndios poderiam ter origem criminosa.

“Eu os chamei aqui hoje para primeiramente assumir total responsabilidade política por esta tragédia perante meu gabinete e o povo grego”, disse.

“Não irei esconder que estou repleto de sentimentos mistos neste momento… dor, devastação pelas vidas humanas perdidas inesperada e injustamente. Mas também angústia sobre se agimos corretamente em tudo que fizemos.”

Depois de três dias de luto nacional, a oposição se voltou nesta sexta-feira contra o Executivo de Alexis Tsipras. O Nova Democracia, principal partido da oposição, criticou uma entrevista coletiva do governo na noite de quinta-feira, na qual nenhum pedido de desculpas foi feito.

A pressão cresce especialmente agora, que o governo está atrás do Nova Democracia em pesquisas de opinião, em um momento em que havia esperado finalmente tirar a Grécia de anos de resgates provocados por sua crise de dívidas e colher os benefícios políticos.

Vítimas

Nesta sexta-feira, o chefe do serviço médico legal de Atenas, Nikos Karakouis, elevou o número de vítimas mortais para 86. O balanço anterior era de 82.

Na localidade de Mati, a mais afetada pelos incêndios, as equipes de resgate continuavam em busca dos desaparecidos, enquanto o processo de necropsia dos corpos das vítimas prosseguia nesta sexta-feira.

“De 75% a 80% dos corpos estão carbonizados”, explicou na rádio 9,84 o presidente do conselho grego médico-legal, Grigoris Léon.

A identificação das vítimas levará alguns dias e não se descarta que, no caso de algumas, “estrangeiras ou solteiras”, esse processo talvez demore mais.

Problemas de urbanismo

As autoridades do governo grego questionaram as violações, durante décadas, das regras de urbanismo e construção. O governo apontou que, nessa área da costa de Ática, havia pelo menos 4.000 casas construídas irregularmente no meio de florestas de pinheiros.

“Toda a Grécia está construída sobre esse modelo”, lamentou o ministro do Interior, Panos Skourletis, que lembrou que seu governo “terá de enfrentar interesses organizados”.

(Com Reuters e AFP)