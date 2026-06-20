Premiê do Reino Unido pode renunciar nos próximos dias, diz imprensa britânica

Pressionado pela baixa popularidade entre o eleitorado e por dissidentes dentro do próprio Partido Trabalhista, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pode renunciar ao cargo já na próxima semana. Os rumores começaram a circular na imprensa local neste sábado, 20; o governo britânico ainda não se pronunciou.

Segundo bastidores publicados pelo jornal The Observer, da Inglaterra, Starmer discutiu a hipótese de renúncia com a cúpula dos Trabalhistas nos últimos dias. O premiê decidiu passar o final de semana com a esposa na casa de campo oficial de Chequers — de acordo com o periódico, o plano do casal, durante o retiro, seria conversar sobre a possibilidade de que o político deixe o cargo.

Fontes próximas ao governo britânico ouvidas pela agência Reuters, no entanto, afirmam que Starmer está “focado em seu trabalho”. Ao longo da semana, o premiê já havia declarado a intenção de enfrentar qualquer “desafio” ao seu governo — em alusão a um eventual voto de desconfiança capitaneado por Andy Burnham, parlamentar recém-eleito e liderança em ascensão no Partido Trabalhista.

Em 2024, Starmer conduziu os Trabalhistas a uma vitória acachapante nas eleições gerais britânicas, conquistando mais de 400 dos 650 assentos no Parlamento e arrancando o Partido Conservador do poder pela primeira vez em 14 anos. Passados dois anos, entretanto, o premiê não conseguiu construir uma imagem positiva junto ao eleitorado anti-conservador em pautas como imigração, clima e reforma fiscal, além de ter a reputação do gabinete manchada pelo envolvimento de aliados com o notório traficante sexual americano Jeffrey Epstein.

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Uma sondagem da Reuters indica que mais de cem deputados trabalhistas, cerca de um quarto da base do partido no Parlamento, já se declararam publicamente favoráveis ao fim da gestão Starmer. Caso ele venha a deixar o cargo, o Reino Unido caminha para escolher o sétimo primeiro-ministro em pouco mais de uma década, a maior rotatividade em quase duzentos anos no país.