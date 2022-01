Justin Trudeau, premiê do Canadá, testa positivo para a Covid-19

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (31).

“Esta manhã, testei positivo para a doença. Estou me sentindo bem e continuarei trabalhando de maneira remota ao longo dessa semana, seguindo as diretrizes de saúde pública. Por favor, vacinem-se e tomem as doses de reforço”, disse em sua conta no Twitter.

Trudeau e sua família estão isolados há vários dias após terem sido expostos ao coronavírus. De acordo com o gabinete do governo, pelo menos um de seus filhos também testou positivo.

No final de semana, milhares de pessoas e centenas de caminhões bloquearam as ruas de Ottawa para protestar contra a obrigatoriedade da vacina.

Exibindo cartazes com a palavra “Liberdade” e criticando o premiê, a manifestação atraiu aqueles que pensam que as medidas do governo a favor da vacina são exageradas.

Cerca de 90% dos caminhoneiros do Canadá e 79% da população do país estão totalmente imunizados.