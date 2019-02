Premiê da Turquia renuncia após perder a maioria no Parlamento

O primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu, renunciou nesta terça-feira devido à perda da maioria absoluta que seu partido islamita Justiça e Desenvolvimento (AKP) mantinha no Parlamento. A medida, anunciada dois dias após as eleições turcas, é vista como uma formalidade política. Segundo a rede BBC, o presidente Recep Tayyip Erdogan aceitou a demissão de Davutoglu, mas pediu para que ele permaneça no cargo até uma nova coalizão governista ser formada. O político terá 45 dias para concluir o processo.

Leia também:

Turquia chama embaixador no Brasil para consultas

Esta foi a primeira vez em treze anos que o AKP perdeu a maioria absoluta no Parlamento. A derrota foi acachapante para Erdogan, que pretendia manter sua maioria absoluta ou até mesmo superar os 60% de controle da Casa para convocar um plebiscito sobre o sistema político do país. Erdogan tinha a pretensão de transformar o cargo de presidente, o qual ele ocupa atualmente, em chefe de Estado.

Caio Blinder: Cuidado com Erdogan

Nenhum partido sinalizou até o momento o interesse de formar um governo de coalizão com o AKP. Caso nenhum acordo seja alcançado, um frágil executivo de minoria entrará em vigor, assim como a convocação de eleições antecipadas. A expectativa é de que os partidos de oposição cobrem no Parlamento uma drástica diminuição dos poderes da presidência turca. Antes de Erdogan assumir o posto, o cargo tinha funções meramente simbólicas.

(Da redação)