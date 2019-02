Premiê da Tunísia falha em tentativa de formar governo tecnocrata

Os principais partidos políticos da Tunísia não chegaram a um acordo para formar um governo tecnocrata, como proposto pelo primeiro-ministro Hamadi Jebali. O país enfrenta uma nova onda de protestos desde o último dia 6, quando o líder opositor Chokri Belaid foi assassinado. Logo depois da morte de Belaid, o premiê anunciou a formação de um governo apartidário. Não levou em consideração, no entanto, que o partido governista islâmico Ennahda rejeitaria a proposta.

Nesta segunda-feira, depois de anunciar o fracasso na tentativa de entendimento entre os partidos, Jebali acrescentou que os esforços para formação de um novo governo vão continuar. “A iniciativa para formar um gabinete de tecnocratas não teve consenso… Mas o trabalho continuará com todos os partidos para formar um governo que tenha o apoio da maioria das legendas políticas”, disse Jebali, em uma entrevista coletiva, depois de se reunir com lideranças de partidos seculares e do islamita Ennahda. O primeiro-ministro considerou que, apesar do fracasso, a iniciativa conseguiu “reunir todos em torno de uma mesa”.

Reinaldo Azevedo: Um bom governo islâmico só será bom se deixar de ser islâmico

Depois de sugerir um novo governo, afirmando que o objetivo era restaurar a calma no país e comandar novas eleições, o premiê ameaçou renunciar se sua proposta falhasse. Nesta segunda, no entanto, limitou-se a dizer que terá uma reunião com o presidente Moncef Marzouki nesta terça para “discutir os próximos passos”.

No último dia 10, o partido secular de Marzouki, Congresso para a República, retirou seus três ministros da liderança islâmica do governo, alegando que suas demandas não foram atendidas. Marzouki, presidente do governo de transição, foi eleito em dezembro de 2011 pela Assembleia Constituinte do país, como parte da coalizão entre o Ennahda e dois partidos seculares.

A morte de Belaid provocou uma série de protestos de opositores, que acusaram o governo de estar por trás do crime. O Ennahda negou qualquer envolvimento no crime. Islamitas também foram às ruas demonstrar apoio ao governo.