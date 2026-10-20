Premiê da Holanda anuncia que terá filho por barriga de aluguel; namorado é atleta argentino

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O primeiro-ministro da Holanda, Rob Jetten, e seu noivo, Nicolas Keenan, anunciaram que esperam o primeiro filho para 2027. O casal utilizará gestação de substituição e doação de óvulos, um processo que segue as normas holandesas com o apoio de amigas. Saiba mais sobre o planejamento familiar do premiê.

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O primeiro-ministro da Holanda, Rob Jetten, anunciou na segunda-feira 19 que ele e o noivo, o jogador argentino de hóquei em campo Nicolas Keenan, esperam o primeiro filho para 2027. O casal contará com uma gestante de substituição e uma doadora de óvulos.

“Alguém muito especial está a caminho. Nos vemos em 2027, meu pequeno”, escreveu Jetten em seu perfil pessoal no Instagram ao anunciar a novidade. Na publicação, o premiê também agradeceu às duas mulheres envolvidas no processo e às famílias delas. “Não existem palavras suficientes para agradecer à nossa doadora de óvulos, à nossa mãe de aluguel e às suas famílias. Nada disso seria possível sem vocês”, afirmou.

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Segundo um comunicado do D66, partido de Jetten, a doadora de óvulos e a gestante são amigas holandesas do casal e ambas já têm filhos. Nos Países Baixos, é ilegal pagar pela gestação de substituição. A sigla afirmou que o procedimento seguiu as normas do país e foi viabilizado por tratamentos de fertilização in vitro disponíveis na Holanda.

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Aos 39 anos, Jetten tornou-se o primeiro-ministro mais jovem da história dos Países Baixos após a vitória eleitoral do D66, em outubro de 2025. Ele assumiu o cargo em fevereiro deste ano. O político e Keenan planejavam se casar no verão europeu, mas adiaram a cerimônia pouco depois de Jetten chegar ao comando do governo.

De acordo com o partido, o premiê pretende tirar alguns dias de folga após o nascimento do bebê para ficar com a família, mas não planeja uma licença parental mais prolongada.