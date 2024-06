Premiê da Holanda abre caminho para assumir chefia da Otan

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, deve assumir o cargo de secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, se retirar da disputa pela liderança da aliança militar ocidental nesta quinta-feira, 20.

Rutte, de 57 anos, já havia recebido o apoio de todos os outros 32 membros da Otan para ser nomeado como o novo secretário-geral após o fim do mandato do ex-premiê norueguês, Jens Stoltenberg, em outubro. A indicação para o cargo precisa de consenso entre todos os seus países.

No ano passado, Rutte anunciou sua saída da política holandesa após 13 anos como primeiro-ministro, o mandato mais longo do país. No entanto, segue no poder até a posse do novo governo, prevista para acontecer em julho. Em seguida, ele demonstrou interesse pela chefia da aliança, classificando o cargo como “um trabalho muito interessante”.

Mandato delicado

Em meio à guerra na Ucrânia, o sucessor de Stoltenberg ocupará uma posição difícil de demonstrar o apoio dos membros da Otan à Ucrânia e, ao mesmo tempo, evitar um conflito direto da aliança militar contra a Rússia.

Continua após a publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também demonstrou apoio ao premiê holandês em fevereiro, afirmando que ele “tem uma profunda compreensão da importância da aliança, é um líder e comunicador nato, e sua liderança serviria bem à aliança neste momento crítico”.

No entanto, a relação entre Otan e Washington pode ser afetada caso o ex-presidente americano Donald Trump ganhe as eleições presidenciais em novembro. Trump já afirmou que, caso retorne à Casa Branca, se recusará a proteger qualquer um dos Estados-membros que não cumprirem com suas obrigações financeiras com a aliança, em referência à necessidade do investimento de 2% do PIB na área de segurança. O republicano acrescentou que mandaria a Rússia “fazer o que diabos eles quiserem” com os países que falharem na meta.