Premiê conservador é reeleito na Austrália

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, foi reeleito neste sábado, 18, contrariando as pesquisas que apontavam a vitória dos opositores trabalhistas. Ele faz parte da ala conservadora, representada pela coalizão Liberal-Nacional.

“Sempre acreditei em milagres… e hoje entregamos outro. Quão grande é a Austrália?”, perguntou Morrison em seu discurso de vitória em Sydney, em meio às celebrações de seus apoiadores. Esta noite não se trata de mim nem do Partido Liberal, se trata de cada um dos australianos que dependem de um governo que os ponha em primeiro lugar!”, acrescentou o político.

Morrison compactua com os ideais de boa parte dos governantes conservadores ao redor do mundo, sendo defensor do liberalismo econômico. O político de 51 anos é cristão praticante e fez da redução de impostos e do bom manejo da economia nacional sua principal carta de apresentação. Por outro lado, não hesita em mostrar-se como um linha-dura em temas como a imigração ilegal e o retorno de combatentes jihadistas ao país, depois da derrota do Estado Islâmico na Síria.

O líder opositor Bill Shorten, que era apontado como favorito na boca de urna, admitiu a derrota. “Sem querer manter falsas esperanças, enquanto ainda faltam contar milhões de votos e importantes cadeiras para finalizar, é óbvio que os trabalhistas não serão capazes de formar o próximo governo”, disse.

O ex-sindicalista também destacou que falou por telefone com Morrison para felicitá-lo pela vitória e antecipou que deixará a liderança do seu partido para abrir passagem a um novo nome, mas que seguirá no parlamento como legislador.

Histórico

A Austrália teve clara alternância de poder em sua história. Desde 1968, representantes dos partidos Liberal e Trabalhista se revezam no cargo. Mas desde 2007, nenhum primeiro-ministro conseguiu completar um mandato. O atual premiê, Scott Morrison, é o quinto a conseguir governar o país em cinco anos e, agora, pretende completar outro pleito com a reeleição.

Morrison assumiu em setembro de 2015, depois de uma eleição interna da sua legenda. Tornou-se o sucessor de Malcolm Turnbull, que renunciou ao ser atingido por um golpe interno.

(Com EFE)