🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Premiê britânico levanta possibilidade de retorno do Reino Unido à União Europeia

Andy Burnham declarou que deseja apresentar 'diferentes opções' para relações de longo prazo com o bloco europeu

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 08h02 | Atualizado em 30 set 2026, 08h09
Homem branco de óculos, terno azul-marinho e gravata azul, gesticula com as mãos abertas para os lados, boca entreaberta, em frente a uma porta escura com o número 10
O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, faz seu primeiro discurso em frente ao número 10 de Downing Street, no centro de Londres. 20/07/2026 - (Henry Nicholls/AFP)
Continua após publicidade
Premiê britânico levanta possibilidade de retorno do Reino Unido à União Europeia Priorize VEJA no Google

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou nesta quarta-feira, 30, que o retorno do Reino Unido à União Europeia pode ser uma opção para o futuro das relações bilaterais entre o país e o bloco europeu.

Questionado nesta quarta-feira em entrevista à BBC Radio 4, Burnham mencionou a possibilidade de manter o status quo, “se as pessoas considerarem que devem permanecer assim”, voltar à união aduaneira, ao mercado único, “ou então ir até o fim”, ou seja, reincorporar-se totalmente ao bloco.

“Evidentemente, há opções que precisamos considerar e temos que analisar o que é viável, assim como as vantagens e desvantagens de cada uma delas”, acrescentou o primeiro-ministro, sem indicar qual decisão prefere.

Siga

Na terça-feira, durante discurso no congresso do Partido Trabalhista, em Liverpool, o premiê já havia declarado que deseja apresentar “diferentes opções” para relações de longo prazo com o bloco, por ocasião de uma cúpula que deve acontecer até o final do ano.

Continua após a publicidade

Burnham, que fez campanha contra a saída do Reino Unido da UE em 2016, reforçou que “o Brexit causou mais prejuízos do que benefícios” ao país, em particular do ponto de vista econômico. No início de junho, antes de chegar ao governo, o político declarou que espera que o Reino Unido volte ao bloco.

Uma década depois do Brexit, o Produto Interno Bruto do Reino Unido é entre 6% a 8% menor do que seria se o processo não tivesse acontecido, segundo uma estimativa feita por economistas da Universidade de Stanford. Além do PIB menor, os autores do estudo, publicado em junho deste ano, estimam que a queda no investimento britânico nesse período tenha alcançado um patamar entre 12% e 13% mais baixo do que no cenário sem Brexit, e o emprego é 3% ou 4% menor do que seria.

Continua após a publicidade

O Partido Trabalhista chegou ao poder em 2024 com um programa que previa uma aproximação da UE, mas com três linhas vermelhas: não retornar à união aduaneira, ao mercado único nem restabelecer a livre circulação de pessoas.

A cúpula entre UE e Reino Unido estava inicialmente prevista para julho, mas foi adiada devido à renúncia, naquele mês, do então primeiro-ministro Keir Starmer, a quem Burnham sucedeu como líder do partido e chefe de Governo.

Continua após a publicidade

Um dos temas espinhosos da próxima reunião será a política da UE denominada “Made in Europe”, que pretende dar prioridade às empresas e aos produtos do bloco em determinados setores. O Reino Unido deseja o mesmo tratamento para suas empresas.

Até dois terços dos eleitores britânicos, de todas as vertentes partidárias, acreditam que a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia em 2016 teve um impacto negativo no país, segundo uma pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR) publicada em junho.

Continua após a publicidade

Entre os entrevistados, 56% consideraram que a saída da UE foi prejudicial para o enfrentamento da imigração ilegal, bem como para o comércio e a burocracia; 57% acreditaram que ela reduziu as oportunidades para os jovens; e 57% acreditaram que foi um “erro”.

Publicidade
TAGS:
Brexit
Europa
Reino Unido
União Europeia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).