🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Prefeito mexicano é morto a tiros meses depois de sobreviver a tentativa de assassinato

Valentín Lavín Romero é o 14º prefeito assassinado desde que Claudia Sheinbaum assumiu a Presidência mexicana, em outubro de 2024

Por Luiza Zubelli 23 jul 2026, 16h55
Homem de pele morena clara, cabelo escuro e curto, vestindo camisa branca bordada, sentado em uma cadeira de escritório preta atrás de uma mesa de madeira escura. Ele tem as mãos entrelaçadas sobre a mesa e olha para frente com expressão séria. À direita, uma bandeira do México e uma bandeira menor com o brasão mexicano. Na mesa, uma placa preta com o nome Valentin Lavin Romero e o cargo Presidente Municipal de Temixco, Mor. 2022-2027. Ao fundo, parede branca texturizada com quadros pendurados
Valentin Lavín Romero em seu gabinete na cidade de Temoac, no México (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Prefeito mexicano é morto a tiros meses depois de sobreviver a tentativa de assassinato Priorizar nos meus resultados Google

Um prefeito foi morto a tiros nesta quarta-feira, 23, no estado de Morelos, no México, meses após ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato. Os criminosos invadiram a prefeitura de Temoac, perto da Cidade do México, mataram Valentín Lavín Romero e fugiram de moto.

O político fazia parte do Partido Verde, grupo aliado ao Morena, partido governista de esquerda. Ele foi baleado em janeiro deste ano enquanto estava em um posto de gasolina, mas sobreviveu daquela vez. As autoridades ainda não identificaram o motivo ou suspeitos, mas a Procuradoria de Morelos prometeu “esgotar todas as linhas de investigação”.

Corrupção a nível municipal

A gestão municipal é a camada mais desprotegida do Estado mexicano. Por esse motivo, muitos grupos criminosos buscam acordos com autoridades locais para fortalecer seu domínio sobre o território e o comércio. De acordo com a imprensa local, o próprio Lavín Romero teria ligações com organizações criminosas em Temoac. A sogra do prefeito, ex-tesoureira do governo municipal, foi presa em setembro de 2025 por envolvimento em sequestros e supostos vínculos com uma facção conhecida como Los Aparicio.

Siga
Continua após a publicidade

Em março, um grupo ativista chamado “Frente Popular em Defesa da Terra e da Água” exigiu que as autoridades investigassem Lavín Romero por seu suposto envolvimento nos assassinatos de dois militantes, Samir Flores e Sandra Rosa Camacho Flores. Dois meses depois, em maio, uma faixa foi deixada no centro de Temoac – supostamente por um grupo criminoso – acusando o alcaíde de proteger a facção rival e exigindo que ele se alinhasse aos interesses da organização criminosa que elaborou a faixa.

Histórico violento

Lavín Romero é o 14º prefeito assassinado desde que Claudia Sheinbaum assumiu a Presidência mexicana, em outubro de 2024. Quase 100 prefeitos já foram executados desde 2006, quando o presidente da época, Felipe Calderón, mobilizou as Forças Armadas para combater os grupos do crime organizado no país.

Continua após a publicidade

O assassinato de Lavín Romero ocorre em um momento em que o governo federal toma medidas para desmantelar as redes de corrupção entre autoridades municipais e facções criminosas, como parte da Operação Enxame, que já prendeu 85 funcionários em três estados, incluindo Morelos.

Segundo dados oficiais, a taxa de homicídios no México caiu aproximadamente pela metade em 2025. No entanto, especialistas em segurança afirmam que a redução real seja provavelmente menor. Outras 130 mil pessoas estão registradas como desaparecidas no país.

Publicidade
TAGS:
Assassinato
Claudia Sheinbaum
México
Município
Prefeito
violência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).