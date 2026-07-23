Prefeito mexicano é morto a tiros meses depois de sobreviver a tentativa de assassinato

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O prefeito de Temoac, México, Valentín Lavín Romero, foi assassinado a tiros, meses após sobreviver a outra tentativa. O caso expõe a vulnerabilidade da gestão municipal mexicana e a complexa teia de corrupção e crime organizado, com o alcaide tendo supostas ligações com facções. Entenda o cenário violento.

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Um prefeito foi morto a tiros nesta quarta-feira, 23, no estado de Morelos, no México, meses após ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato. Os criminosos invadiram a prefeitura de Temoac, perto da Cidade do México, mataram Valentín Lavín Romero e fugiram de moto.

O político fazia parte do Partido Verde, grupo aliado ao Morena, partido governista de esquerda. Ele foi baleado em janeiro deste ano enquanto estava em um posto de gasolina, mas sobreviveu daquela vez. As autoridades ainda não identificaram o motivo ou suspeitos, mas a Procuradoria de Morelos prometeu “esgotar todas as linhas de investigação”.

Corrupção a nível municipal

A gestão municipal é a camada mais desprotegida do Estado mexicano. Por esse motivo, muitos grupos criminosos buscam acordos com autoridades locais para fortalecer seu domínio sobre o território e o comércio. De acordo com a imprensa local, o próprio Lavín Romero teria ligações com organizações criminosas em Temoac. A sogra do prefeito, ex-tesoureira do governo municipal, foi presa em setembro de 2025 por envolvimento em sequestros e supostos vínculos com uma facção conhecida como Los Aparicio.

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Em março, um grupo ativista chamado “Frente Popular em Defesa da Terra e da Água” exigiu que as autoridades investigassem Lavín Romero por seu suposto envolvimento nos assassinatos de dois militantes, Samir Flores e Sandra Rosa Camacho Flores. Dois meses depois, em maio, uma faixa foi deixada no centro de Temoac – supostamente por um grupo criminoso – acusando o alcaíde de proteger a facção rival e exigindo que ele se alinhasse aos interesses da organização criminosa que elaborou a faixa.

Histórico violento

Lavín Romero é o 14º prefeito assassinado desde que Claudia Sheinbaum assumiu a Presidência mexicana, em outubro de 2024. Quase 100 prefeitos já foram executados desde 2006, quando o presidente da época, Felipe Calderón, mobilizou as Forças Armadas para combater os grupos do crime organizado no país.

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O assassinato de Lavín Romero ocorre em um momento em que o governo federal toma medidas para desmantelar as redes de corrupção entre autoridades municipais e facções criminosas, como parte da Operação Enxame, que já prendeu 85 funcionários em três estados, incluindo Morelos.

Segundo dados oficiais, a taxa de homicídios no México caiu aproximadamente pela metade em 2025. No entanto, especialistas em segurança afirmam que a redução real seja provavelmente menor. Outras 130 mil pessoas estão registradas como desaparecidas no país.