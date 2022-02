Prefeito de Nova York compara queijo a heroína e recebe críticas

Alguns vícios gastronômicos são difíceis de largar, como por exemplo o gosto por comidas gordurosas ou frituras. Daí a comparar esse tipo de alimento a drogas pesadas e altamente viciantes vai uma distância. Pois o novo prefeito de Nova York, Eric Adams, cometeu esse pecado ao comentar, em uma entrevista ao jornal Daily News, que “comida é como droga” e colocar no mesmo patamar o queijo e a heroína. A fala do sucessor de Bill de Blasio causou consternação nas redes sociais.

Adams, que se identifica como vegano e diz que eventualmente come peixe, citou estudos mostrando que as mesmas regiões do cérebro que encorajam a usar drogas também viciam em comida: “Comida é viciante. Você pega alguém viciado em heroína, coloca em um quarto, e alguém viciado em queijo, coloca em outro quarto. Se tirar o vício deles, desafio você a me dizer a pessoa que é viciada em heroína e quem é viciada em queijo”.

Embora o prefeito de Nova York não tenha mencionado a qual estudo ele se referia, sabe-se que, em 2015, uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que o queijo está entre os alimentos mais difíceis de abandonar. Seja como for, a comparação não foi muito bem recebida. As reações foram de bem humoradas a muito sérias.

Em um tuíte, Stephan van Vliet, professor assistente no Centro de Estudos de Nutrição Humana na Universidade do Estado de Utah, escreveu: “Gosto de um bom queijo (pode-se dizer que sou viciado). Eu também tive uma tia que morreu após 30 anos de uso de heroína. Confie em mim, você seria capaz de dizer a diferença”.

