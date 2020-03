Prefeito de Miami está com coronavírus

O prefeito de Miami, Francis Suarez, foi diagnosticado com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Suarez esteve em um evento com Jair Bolsonaro e o chefe da secretaria de comunicação da Presidência (Secom), Flavio Wajngarten, também diagnosticado com a doença, durante o último final de semana.

Em suas redes sociais, Suarez já havia anunciado que entraria em quarentena preventiva após ter tido conhecimento sobre o caso de Wajngarten, mas afirmou que não teve contato próximo com o brasileiro. O prefeito havia dito que temia que pudesse contagiar pessoas próximas a ele.

Porém, em um vídeo divulgado no Twitter nesta sexta, Suarez anunciou o resultado positivo de seu exame. “Estou completamente saudável e forte, mas estou fazendo a coisa mais responsável ao trabalhar com o Departamento de Saúde do condado para tomar todas as precauções possíveis para garantir, não somente que minha família esteja saudável, mas que todas as outras pessoas com quem eu entrei em contato também estejam”, afirmou.

O prefeito ainda afirmou que é recomendado que as pessoas que tiveram contato físico – abraços ou apertos de mão – com ele desde segunda-feira 9, ou que estiveram ao seu lado enquanto ele tossia ou espirrava, devem se isolar por 14 dias. “Mas vocês não precisam ser testados”, afirmou.

My message to our residents in light of the news that I have tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/gW9IziifQm — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) March 13, 2020

O evento com Bolsonaro e a delegação brasileira ocorreu no resort Mar-a-Lago, na Flórida, e teve a presença de diversas autoridades americanas e a do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Wajngarten publicou diversas fotos e vídeos ao lado de Trump e Bolsonaro e, na volta ao Brasil, se submeteu a um exame que testou positivo para a doença. Logo foram levantadas suspeitas quanto à saúde dos dois presidentes. A Casa Branca disse que não irá realizar um teste em Trump, já o diagnóstico de Bolsonaro deu negativo nesta sexta-feira.

Nos Estados Unidos, foram confirmados mais de 1.600 casos da doença e 44 mortes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 125.048 casos de coronavírus no mundo e, ao todo, 4.613 mortes registradas devido ao Covid-19. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 136 casos do vírus.