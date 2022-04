Prefeito de Mariupol afirma que 5 mil pessoas morreram na cidade

Mais de 5.000 pessoas morreram na cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, desde o início da invasão russa ao país, em 24 de fevereiro, disse o prefeito, Vadym Boychenko, por meio de uma transmissão ao vivo pelo Facebook.

Boychenko descreveu a devastação da guerra na região e relatou os horrores praticados pelas tropas russas, incluindo o bombardeio ao hospital infantil e a uma maternidade, além do teatro que abrigava mais de 900 pessoas de maneira improvisada. Segundo fontes do governo local, dos 5.000 mortos, 210 são crianças.

A situação de Mariupol, com cerca de 400.000 habitantes antes da guerra, é a mais grave do ponto de vista humanitário desde o início do conflito. Autoridades ucranianas estimam que centenas de milhares de moradores estejam presos sob bombardeios e sem acesso a comida, água, energia elétrica e aquecimento.

A metrópole é alvo central na guerra de Vladimir Putin na Ucrânia – fornecendo uma ligação terrestre entre as forças russas na Crimeia, a sudoeste, e territórios controlados pela Rússia ao norte e leste.

De acordo com a organização internacional Human Rights Watch, mais de 200.000 pessoas seguem presas na cidade em uma condição descrita como uma “paisagem infernal congelante, repleta de cadáveres e prédios destruídos”.

O governo ucraniano acusa a Rússia de atacar infraestrutura civil como hospitais, escolas e prédios residenciais. O Kremlin nega veementemente as acusações e culpa os Estados Unidos e o Ocidente de realizarem uma campanha de difamação contra o país.