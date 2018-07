Prefeito de cidade mexicana é sequestrado por grupo armado

Um grupo armado sequestrou na quinta-feira (13) o prefeito de Ciudad Mier, no México, enquanto ele saía para comemorar a reeleição com amigos e membros de seu partido. Roberto González Hinojosa foi localizado horas depois e já está com a família, segundo a imprensa local.

O município fica na fronteira com os Estados Unidos. Os sequestradores estavam armados e encapuzados e usaram dois veículos para interceptar o prefeito ontem à noite, quando ele deixava o Palácio Municipal, segundo testemunhas.

González representou o Partido Ação Nacional (PAN) nas eleições municipais, realizadas em 1º de julho, e foi reeleito para o cargo.

Parte de sua equipe, que deveria encontrá-lo em uma festa para celebrar sua vitória, solicitou ajuda após o sequestro do político. Agentes da Polícia Estadual, do Exército mexicano, da Marinha e da Procuradoria do Estado foram mobilizados.

O prefeito foi localizado horas depois na cidade de General Treviño, no estado de Nuevo León, a 157 quilômetros de Ciudad Mier.

As autoridades mexicanas não informaram as possíveis motivações para o crime, nem se os sequestradores foram presos. Segundo o jornal El País, o estado de Tamaulipas, onde fica o município, enfrenta há anos uma dura batalha contra o narcotráfico, assim como outras partes do México.

(Com EFE)