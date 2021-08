Prédio em Miami é evacuado após apresentar danos estruturais

Seis semanas após o desabamento do prédio que deixou 98 mortos em Surfside, na Flórida, autoridades municipais de Miami ordenaram que moradores desocupassem um outro condomínio depois da estrutura ser definida como “insegura”. Segundo a imprensa local, a ordem de saída foi dada na manhã desta terça-feira, 10.

O edifício de oito andares já havia chamado a atenção da mídia no começo de julho, quando foi atestado que a estrutura não era segura o suficiente. Já no dia 26 do mesmo mês, autoridades da cidade reuniram-se com os moradores, que demonstraram preocupação com as condições do prédio, de acordo com o Miami Herald.

No dia seguinte, uma inspeção realizada no local constatou que a garagem elevada deveria ser interditada por causa de problemas estruturais. Foi determinado ainda que as colunas de sustentação no primeiro andar estavam danificadas e precisavam de um “escoramento de emergência”.

Desse modo, o governo exigiu que a empresa responsável pela construção realizasse reparos imediatos, porém nenhuma licença para a realização dos procedimentos foi solicitada. Já em 5 de agosto, uma carta enviada por um engenheiro afirmava que o prédio estava seguro o suficiente e que os consertos já estavam sendo feitos.

No entanto, um inspetor da prefeitura de Miami alegou que não havia permissão para o trabalho, que precisou ser interrompido. Na última segunda, em reunião com a companhia, o Departamento de Construção confirmou que as colunas estavam “estruturalmente insuficientes”, exigindo a evacuação dos moradores.

O governo de Miami disse à imprensa local que está trabalhando em conjunto com os residentes para encontrar moradias temporárias. Desde o desabamento parcial do Champlain Towers, em 24 de junho, as autoridades locais se tornaram mais exigentes e já evacuaram uma série de edifícios na região do sul da Flórida.