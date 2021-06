Prédio de 12 andares desmorona em Miami

Um prédio de 12 andares desmoronou nesta quinta-feira, 24, em Miami Beach, na Flórida, deixando ao menos uma pessoa morta. Uma enorme operação de resgate foi iniciada para buscar possíveis sobreviventes entre os escombros.

O desabamento aconteceu por volta das 2h da manhã do horário local. Os motivos que levaram à queda ainda não estão claros. Mais de 80 unidades dos bombeiros de Miami-Dade, incluindo equipes técnicas de resgate, foram ao local da queda.

O canal de televisão ABC News diz que oito pessoas foram hospitalizadas, e a agência de notícias AP afirmou que pelo menos uma pessoa morreu. Mais cedo nesta quinta, as televisões locais ainda transmitiram as imagens do resgate de um jovem, que foi retirado com vida dos escombros.

O edifício fica em Surfside, um bairro de Miami Beach, e faz parte de um condomínio construído em 1981. Os apartamentos disponíveis no prédio são considerados de alto padrão, tem vista para o mar e podem custar até 700.000 dólares (cerca de 3,5 milhões de reais).