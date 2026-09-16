Prédio danificado por ataque israelense desaba em Gaza e deixa 20 mortos, incluindo crianças
Em paralelo, ministro da Defesa de Israel ameaça retomar ofensiva e retirar palestinos do território
Um prédio de sete andares desabou durante a madrugada desta quarta-feira, 16, na Faixa de Gaza, deixando ao menos 20 mortos, incluindo crianças, segundo a Defesa Civil palestina. O edifício já havia sido danificado diversas vezes por bombardeios israelenses durante a guerra e era usado como abrigo por pelo menos dez famílias.
Quatorze sobreviventes foram retirados do local com ferimentos, enquanto equipes de resgate continuam as buscas. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas e podem estar presas sob os escombros. Segundo Raed Al-Dahshan, diretor da Defesa Civil da Cidade de Gaza, socorristas ainda ouviam vozes sob os destroços e havia esperança de encontrar outras pessoas com vida.
Resgate dificultado
O trabalho de busca é dificultado pela falta de máquinas e equipamentos pesados. Alessandro Mrakic, chefe do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Gaza, afirmou que equipes de algumas agências da ONU participam das operações, com apoio também da agência de ajuda do Egito.
Segundo Mrakic, parte dos socorristas precisa remover os destroços com as próprias mãos. “A situação, como vocês podem ver, é trágica porque não temos os equipamentos e o maquinário necessários. Então, na verdade, há pessoas cavando com as próprias mãos”, afirmou.
O representante da ONU disse ainda que cerca de 400 edifícios na Faixa de Gaza estão sob risco de desabamento, especialmente com a aproximação do inverno e das chuvas. A Defesa Civil pediu que os moradores evitem construções danificadas diante do risco de novos desabamentos.
Autoridades palestinas e organizações da ONU atribuem a dificuldade para levar máquinas pesadas ao território às restrições impostas por Israel. O governo israelense afirma que as limitações têm como objetivo impedir que os equipamentos sejam utilizados por grupos militantes.
Segundo estimativas da ONU, a guerra iniciada após o ataque do Hamas contra Israel, em outubro de 2023, deixou cerca de 61 milhões de toneladas de destroços e entulho em Gaza. A organização calcula que a remoção de todo o material poderá levar aproximadamente sete anos.
Israel ameaça retomar ofensiva
Em meio ao cenário de destruição, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira que é apenas uma questão de tempo até que o país retome a guerra em larga escala na Faixa de Gaza. Segundo ele, caso o Hamas não aceite o desarmamento previsto no acordo de cessar-fogo, o Exército está preparado para retomar a ofensiva e implementar o que chamou de plano de “migração” dos cerca de 2 milhões de palestinos do território.
Katz afirmou que o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e firmado em outubro de 2025 foi importante para a libertação dos reféns, mas que o compromisso de desarmamento do Hamas não será cumprido. O embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, porém, negou que exista um plano para retirar palestinos de Gaza contra a vontade deles.
Apesar da trégua, os ataques israelenses na Faixa de Gaza continuam. O acordo interrompeu os combates em larga escala, mas não encerrou completamente a violência, e Israel e Hamas continuam acusando um ao outro de violar seus termos.
O Hamas acusa Israel de dificultar a implementação do plano apresentado pelo presidente americano, Donald Trump, para encerrar a guerra. A proposta prevê, entre outras medidas, a retirada das forças israelenses de Gaza e o desarmamento do Hamas. Israel, por sua vez, acusa o grupo palestino de descumprir o acordo.
Segundo autoridades de saúde de Gaza, mais de 1. 300 palestinos morreram no território desde o início do cessar-fogo. O Exército israelense afirma que quatro soldados israelenses foram mortos no mesmo período.