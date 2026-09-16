🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Prédio danificado por ataque israelense desaba em Gaza e deixa 20 mortos, incluindo crianças

Em paralelo, ministro da Defesa de Israel ameaça retomar ofensiva e retirar palestinos do território

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 11h48 | Atualizado em 16 set 2026, 12h06
Pessoas em meio a escombros de edifícios destruídos, com uma escavadeira laranja removendo detritos. Homens com coletes de segurança laranja e outros civis observam a cena de destruição, alguns carregando objetos. Ao fundo, prédios danificados e um céu claro. A imagem transmite um cenário de desastre e trabalho de resgate
Equipes de resgate removem escombros para recuperar corpos de um prédio que desabou na região de Tal al-Hawa, na Cidade de Gaza, em 16 de setembro de 2026 (OMAR AL-QATTAA/AFP)
Continua após publicidade
Prédio danificado por ataque israelense desaba em Gaza e deixa 20 mortos, incluindo crianças Priorizar nos meus resultados Google

Um prédio de sete andares desabou durante a madrugada desta quarta-feira, 16, na Faixa de Gaza, deixando ao menos 20 mortos, incluindo crianças, segundo a Defesa Civil palestina. O edifício já havia sido danificado diversas vezes por bombardeios israelenses durante a guerra e era usado como abrigo por pelo menos dez famílias.

Quatorze sobreviventes foram retirados do local com ferimentos, enquanto equipes de resgate continuam as buscas. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas e podem estar presas sob os escombros. Segundo Raed Al-Dahshan, diretor da Defesa Civil da Cidade de Gaza, socorristas ainda ouviam vozes sob os destroços e havia esperança de encontrar outras pessoas com vida.

Resgate dificultado

Siga

O trabalho de busca é dificultado pela falta de máquinas e equipamentos pesados. Alessandro Mrakic, chefe do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Gaza, afirmou que equipes de algumas agências da ONU participam das operações, com apoio também da agência de ajuda do Egito.

Continua após a publicidade

Segundo Mrakic, parte dos socorristas precisa remover os destroços com as próprias mãos. “A situação, como vocês podem ver, é trágica porque não temos os equipamentos e o maquinário necessários. Então, na verdade, há pessoas cavando com as próprias mãos”, afirmou.

O representante da ONU disse ainda que cerca de 400 edifícios na Faixa de Gaza estão sob risco de desabamento, especialmente com a aproximação do inverno e das chuvas. A Defesa Civil pediu que os moradores evitem construções danificadas diante do risco de novos desabamentos.

Continua após a publicidade

Autoridades palestinas e organizações da ONU atribuem a dificuldade para levar máquinas pesadas ao território às restrições impostas por Israel. O governo israelense afirma que as limitações têm como objetivo impedir que os equipamentos sejam utilizados por grupos militantes.

Segundo estimativas da ONU, a guerra iniciada após o ataque do Hamas contra Israel, em outubro de 2023, deixou cerca de 61 milhões de toneladas de destroços e entulho em Gaza. A organização calcula que a remoção de todo o material poderá levar aproximadamente sete anos.

Continua após a publicidade

Israel ameaça retomar ofensiva

Em meio ao cenário de destruição, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira que é apenas uma questão de tempo até que o país retome a guerra em larga escala na Faixa de Gaza. Segundo ele, caso o Hamas não aceite o desarmamento previsto no acordo de cessar-fogo, o Exército está preparado para retomar a ofensiva e implementar o que chamou de plano de “migração” dos cerca de 2 milhões de palestinos do território.

Continua após a publicidade

Katz afirmou que o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e firmado em outubro de 2025 foi importante para a libertação dos reféns, mas que o compromisso de desarmamento do Hamas não será cumprido. O embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, porém, negou que exista um plano para retirar palestinos de Gaza contra a vontade deles.

Apesar da trégua, os ataques israelenses na Faixa de Gaza continuam. O acordo interrompeu os combates em larga escala, mas não encerrou completamente a violência, e Israel e Hamas continuam acusando um ao outro de violar seus termos.

Continua após a publicidade

O Hamas acusa Israel de dificultar a implementação do plano apresentado pelo presidente americano, Donald Trump, para encerrar a guerra. A proposta prevê, entre outras medidas, a retirada das forças israelenses de Gaza e o desarmamento do Hamas. Israel, por sua vez, acusa o grupo palestino de descumprir o acordo.

Segundo autoridades de saúde de Gaza, mais de 1. 300 palestinos morreram no território desde o início do cessar-fogo. O Exército israelense afirma que quatro soldados israelenses foram mortos no mesmo período.

Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Faixa de Gaza
Guerra Israel-Hamas
Israel
ONU
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).