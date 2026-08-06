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‘Precisamos eleger J.D. Vance’, diz Trump em meio à disputa sucessória entre seu vice e Rubio

Reportagem do 'Washington Post' teve acesso a declaração feita em evento com doadores, mas Casa Branca nega favoritismo

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 11h35 | Atualizado em 6 ago 2026, 11h52
Um homem de barba escura em primeiro plano, de perfil, com terno e gravata vermelha. Atrás dele, um homem de terno e gravata azul, com olhar sério, em fundo azul com um selo do governo americano
O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance (esq.), e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. 19/02/2026 -  (Chip Somodevilla/Getty Images)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou recentemente a doadores, em evento privado, que deseja ver seu vice, J. D. Vance, eleito presidente no pleito de 2028, informou nesta quinta-feira, 6, o jornal The Washington Post. A declaração veio em meio a uma briga velada, que transcorre apenas nos bastidores, entre Vance e o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, pelo posto de sucessor do republicano — que, pela Constituição do país, não pode concorrer a um terceiro mandato.

“No fim das contas, precisamos eleger J. D. “, disse Trump durante uma reunião com doadores no Salão Oval, há cerca de duas semanas, segundo fontes ouvidas pelo Post.

Seu posicionamento é uma surpresa, uma vez que o mandatário incentivou publicamente a disputa entre Vance e Rubio pelo seu endosso, aproveitando o drama e o suspense. Ele cogitou abertamente que os dois formariam uma boa dupla, mas evitou especificar quem preferiria como cabeça de chapa. Enquanto o secretário de Estado conta com o apoio da maioria dos doadores do Partido Republicano, o vice está mais alinhado à coalizão MAGA, de perfil mais jovem, que reconduziu Trump ao poder em 2024.

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Decisão em aberto

Um assessor do presidente consultado pelo Post afirmou que Trump já decidiu que Vance será o herdeiro do Partido Republicano, mas seria “cedo demais” para um anúncio público. No entanto, outros seis assessores e membros do círculo íntimo trumpista ressaltaram não estarem convencidos de que o ocupante do Salão Oval tenha tomado sua decisão final. Segundo eles, qualquer anúncio de apoio será adiado ao máximo para evitar que ele tome a forma do lame duck — termo pejorativo aplicado aos mandatários no fim da linha, o “pato manco” que se desgarra do bando e passa a ser presa fácil para os inimigos.

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“Qualquer um que presuma que isso (escolha por Vance) é uma certeza está se precipitando, ou simplesmente não conhece muito bem o presidente”, disse uma das fontes à reportagem.

O vice-presidente americano também não confirmou se vai apresentar a candidatura. Em junho, ele afirmou à emissora CBS que discutiria o assunto com a esposa, que está grávida, após as eleições de meio de mandato, em novembro. Mas ressaltou “não ter dúvidas” de que Trump apoiará qualquer decisão que ele tome.

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Ao mesmo tempo, Trump tem aventado a possibilidade de um terceiro mandato presidencial, compartilhando regularmente imagens com os dizeres “Trump 2028” nas redes sociais e fazendo piadas sobre o assunto em comícios, mesmo que pessoas próximas a ele confirmem que não se trata de uma intenção séria.

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