‘Povo unido jamais será vencido’, diz Mamdani após vitória de Lula

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Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, parabenizou a vitória de Lula no Brasil, ressaltando o lema “o povo unido jamais será vencido”. Em entrevista, o democrata expressou total admiração pelo presidente e celebrou conquistas para o povo trabalhador, como o fim da escala 6×1. Confira os detalhes de sua declaração.

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O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, parabenizou o presidente reeleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória nas urnas no domingo, 25. Durante uma entrevista coletiva na cidade, na manhã desta segunda-feira, 26, o democrata ressaltou, entre outras coisas, que a conquista é uma lembrança de que “o povo unido jamais será vencido”.

Questionado sobre a eleição no Brasil, o prefeito disse ter ouvido a comunidade brasileira comemorando a vitória de Lula e a derrota de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro.

“Minha total admiração a tudo que Lula fez pelo povo trabalhador”, declarou Mamdani, que já havia demonstrado admiração pelo petista em outras ocasiões.

Durante sua fala, o democrata também citou o fim da escala 6×1, celebrado por ele na semana passada. “Esse é o tipo de coisa que o povo trabalhador busca, uma vida mais digna, com mais descanso, com tempo para respirar”, acrescentou.

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“Quando eu tive a oportunidade de conversar com Lula, eu disse o quanto ele representa para tantos nessa cidade, para tantos ao redor do mundo, na verdade”, afirmou o democrata durante a entrevista.

Integrante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e um dos principais críticos do presidente Donald Trump, Mamdani não pode concorrer à Presidência dos Estados Unidos por não ter nascido em solo americano – o prefeito nasceu em Campala, capital de Uganda, e foi morar em Nova York aos sete anos de idade.

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No entanto, nas eleições de meio de mandato, que acontecem no dia 3 de novembro, o democrata tem conseguido sucesso ao apoiar políticos locais.