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Mundo

‘Povo unido jamais será vencido’, diz Mamdani após vitória de Lula

Prefeito de Nova York destacou feitos do brasileiro para trabalhadores, como fim da escala 6x1

Por Luiza Zubelli 26 out 2026, 14h53 | Atualizado em 26 out 2026, 15h50
Dois homens, um idoso e outro mais jovem, sorriem enquanto seguram camisas de futebol. O homem mais velho, à esquerda, com barba branca e terno azul-marinho, segura uma camisa laranja e preta. O homem mais jovem, à direita, com barba escura e terno preto com gravata azul, segura uma camisa listrada preta e branca do Corinthians. Eles estão em um ambiente externo com parede de tijolos e folhagens
Lula e Mamdani trocam camisas de futebol (ADAM GRAY/AFP)
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‘Povo unido jamais será vencido’, diz Mamdani após vitória de Lula Priorize VEJA no Google

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, parabenizou o presidente reeleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória nas urnas no domingo, 25. Durante uma entrevista coletiva na cidade, na manhã desta segunda-feira, 26, o democrata ressaltou, entre outras coisas, que a conquista é uma lembrança de que “o povo unido jamais será vencido”.

Questionado sobre a eleição no Brasil, o prefeito disse ter ouvido a comunidade brasileira comemorando a vitória de Lula e a derrota de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro.

“Minha total admiração a tudo que Lula fez pelo povo trabalhador”, declarou Mamdani, que já havia demonstrado admiração pelo petista em outras ocasiões.

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Durante sua fala, o democrata também citou o fim da escala 6×1, celebrado por ele na semana passada. “Esse é o tipo de coisa que o povo trabalhador busca, uma vida mais digna, com mais descanso, com tempo para respirar”, acrescentou.

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“Quando eu tive a oportunidade de conversar com Lula, eu disse o quanto ele representa para tantos nessa cidade, para tantos ao redor do mundo, na verdade”, afirmou o democrata durante a entrevista.

Integrante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e um dos principais críticos do presidente Donald Trump, Mamdani não pode concorrer à Presidência dos Estados Unidos por não ter nascido em solo americano – o prefeito nasceu em Campala, capital de Uganda, e foi morar em Nova York aos sete anos de idade.

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No entanto, nas eleições de meio de mandato, que acontecem no dia 3 de novembro, o democrata tem conseguido sucesso ao apoiar políticos locais.

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