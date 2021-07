Povo sai às ruas em Cuba para protestar contra o governo

Neste domingo, 11, milhares de cubanos foram às ruas para protestar contra o governo, pedindo liberdade e a renúncia do presidente Miguel Diaz-Canel, em um movimento que não se via em décadas. A pandemia agravou a já debilitada economia do país: é crescente a escassez de comida e itens de primeira necessidade.

Segundo a agência de notícias Reuters, o povo saiu em passeata em bairros e cercanias de Havana, incluindo o centro histórico, atraindo também grupos pró-governo, que gritaram palavras de ordem como “Viva Fidel”. A polícia montou um perímetro de segurança nas ruas e permaneceu lá por horas após o término das manifestações.

Em discurso transmitido pela televisão, Diaz-Canel, que também preside o partido comunista, culpou mais uma vez o embargo dos Estados Unidos pela crise na região e disse que os manifestantes antigoverno estão sendo manipulados por propaganda americana nas redes sociais e mercenários infiltrados nas passeatas. A polícia usou gás de pimenta e chegou a prender algumas pessoas. Protestos também foram registrados na cidade de Santiago. Depois da manifestação antigoverno, Diaz-Canel caminhou por San Antonio de los Baños, município ao lado da capital, onde conversou com apoiadores. Ele deve fazer novo discurso pela televisão na manhã desta segunda.