Poucos líderes ocidentais falam sobre sobre eleições russas

Com exceção de alguns poucos países da América Latina, nenhum líder ocidental felicitou o presidente da Rússia, Vladimir Putin por sua vitória nas eleições ocorridas no domingo. Putin venceu o pleito com históricos 76,6% dos votos e comandará o país por mais seis anos. Até o momento, somente China, Japão, Irã, Cazaquistão, Bielorrússia, Bolívia, Venezuela e Cuba se pronunciaram sobre a vitória.

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que “atualmente, a parceria de cooperação estratégica entre a China e a Rússia está no melhor nível da história, o que constitui um exemplo para a construção de um novo tipo de relações internacionais”.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, conversou com Putin sobre a continuidade do processo de desnuclearização da Península Coreana, informou a rede BBC.

Segundo a página da chancelaria cubana, o presidente Raúl Castro enviou uma mensagem a Putin felicitando por sua “contundente vitória”. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou pelo Twitter: “Felicitações ao Presidente Xi Jinping e ao Povo da irmã República Popular da China pela sua reeleição. Esta é também uma grande notícia para os povos do mundo, temos a certeza de que a China seguirá garantindo a paz”.

As potências ocidentais, por outro lado, ainda não se pronunciaram. O porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, informou que ela enviaram um telegrama “muito em breve” para o presidente russo, mas ainda não o fez.

O ministro de relações exteriores da Alemanha, Heiko Maas, afirmou que é difícil considerar essas eleições russas como justas e chamou de “inaceitável” a inclusão da Crimeia, região anexada à Rússia há quatro anos, no pleito deste domingo.

As relações da Rússia com o ocidente se tornaram mais tensas depois do caso de envenenamento do ex-espião russo, Sergei Skripal. Nesta segunda-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, voltou a acusar a Rússia de estar por trás do caso. “Estou certa de que o que vimos mostra que não há outra conclusão que não a de que o Estado russo é responsável pelo que aconteceu nas ruas de Salisbury“, disse May ao canal Sky News quando questionada se Putin estaria mentindo.

Em discurso no domingo, Putin afirmou que é um absurdo pensar que Moscou está por trás do incidente que deixou Skripal e sua filha em estado grave em um hospital britânico.

Putin obteve 56,2 milhões de votos na eleição deste domingo. O recorde anterior de maior número de votos para um candidato era de Dmitry Medvedev, que em 2008 conquistou 52,5 milhões de votos com taxa de participação de quase 70%.

O presidente russo também superou o próprio recorde das eleições de 2012, quando recebeu 45,6 milhões de votos ao retornar ao Kremlin após quatro anos exercendo o cargo de primeiro-ministro.

(Com Reuters e AFP)