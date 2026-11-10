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Pouco após defender ‘Palestina livre’, Lewis Hamilton visita fronteira do Egito com Gaza

Recebido em instalações de ajuda humanitária, heptacampeão da Fórmula 1 se manifesta sobre conflitos na região e faz apelo pela paz

Por Luiza Zubelli 10 nov 2026, 16h52
Grupo de 18 pessoas, incluindo homens e mulheres, a maioria vestindo uniformes vermelhos de socorristas, posando em frente a um portão com inscrições em árabe e ambulâncias amarelas ao fundo. Duas mulheres usam hijabs e uma saia rosa. Alguns homens usam óculos de sol e um está de terno.
Piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton posa para foto em grupo com membros do Crescente Vermelho Egípcio  (-/AFP)
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O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, visitou a fronteira de Rafah, no Egito, com a Faixa de Gaza, para se encontrar com organizações que enviam ajuda humanitária ao território palestino. O piloto esteve no local de travessia antes de seguir para os armazéns logísticos operados pelo Crescente Vermelho Egípcio, instituição que facilita a entrada de suprimentos em Gaza.

Durante a agenda, o piloto se manifestou sobre os conflitos e as crises humanitárias na região e fez um apelo pela paz. Ele tem publicado frequentemente nas redes sociais sobre crianças mortas em ataques aéreos israelenses em Gaza e pedido um cessar-fogo.

Em outubro, o britânico declarou em uma postagem: “Acho que precisamos garantir que estamos lutando pela libertação do Congo, do Sudão, da Síria e da Palestina. Acho que há muita paz que espero que alcancemos em algum momento”.

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Assistência a Gaza

Na travessia para Gaza, Hamilton cumprimentou trabalhadores humanitários e autoridades com a saudação árabe “Assalamu alaikum”, que significa “a paz esteja convosco”, apertando as mãos e conversando brevemente com os voluntários.

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De acordo com Khaled Megawer, governador do Norte do Sinai — região onde Rafah está localizada — , o objetivo da visita foi ajudar Hamilton a conhecer os esforços do Egito no envio de assistência a Gaza.

Cessar-fogo e crise humanitária

A ação de Hamilton ocorre num contexto em que um acordo de cessar-fogo alcançado no ano passado interrompeu as principais operações de combate em Gaza, mas a quantidade de ajuda que chega ao local continua muito escassa diante do mínimo acordado de 600 caminhões por dia.

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Ao mesmo tempo, uma comissão independente de especialistas das Nações Unidas afirmou no mês passado que as forças israelenses continuaram avançando desde o cessar-fogo, expandindo seu controle de 53% do território para pelo menos 60%. Os ataques aéreos também continuam e o fogo israelense ao longo da frente de avanço matou pelo menos 196 palestinos, incluindo 18 mulheres, 32 meninos e 11 meninas.

A visita à fronteira aconteceu logo após Hamilton ter feito sua 400ª largada em corridas no domingo, no Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. Primeiro piloto negro da história da Fórmula 1, ele estreou pela McLaren em 2007 e é apenas o segundo piloto da categoria a disputar 400 corridas, feito alcançado anteriormente por seu antigo companheiro de equipe Fernando Alonso em 2024.

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