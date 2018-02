Portugal prende passageiro com cocaína em “nádegas falsas”

Um passageiro vindo do Brasil foi detido no aeroporto de Lisboa usando “falsas nádegas” recheadas com quase um quilo de cocaína, anunciou a polícia portuguesa na terça-feira (13).

Os oficiais da alfândega de Portugal encontraram a droga, suficiente para preparar 5.000 doses individuais, no corpo do passageiro, indicou a polícia em nota.

O comunicado incluía fotos que mostram uma sunga colorida e duas bolsas marrons.

O jornal Publico e outros veículos portugueses disseram que o passageiro, proveniente de Belém do Pará, tinha “falsas nádegas” sob a sunga. Ele também tinha ingerido sacos menores de cocaína, de acordo com a imprensa.

Segundo a polícia, um segundo suspeito, que poderia ser o destinatário da carga, foi detido em Lisboa.