Portugal libera a entrada de turistas brasileiros

Portugal voltou a autorizar a entrada de turistas brasileiros em seu território, que estava proibida desde março de 2020. Com a mudança, passageiros oriundos do Brasil não precisarão mais cumprir quarentena obrigatória de catorze dias.

A decisão foi publicada no Diário da República e entra em vigor já nesta quarta-feira, 1. Segundo o documento, a medida pode ser revista diante da evolução da situação epidemiológica.

Pelas regras atualmente em vigor, quem viaja do Brasil para Portugal precisa apresentar um teste negativo para a Covid-19 antes do embarque. O despacho do governo luso, porém, não detalha se a apresentação de um comprovante de vacinação será obrigatória.

Desde o início da pandemia, apenas brasileiros em viagens consideradas essenciais podiam entrar no país. Antes da mudança desta terça, todos que não tivessem um passe sanitário europeu válido estavam sujeitos a um confinamento obrigatório de 14 dias após a chegada ao país.

A decisão portuguesa de flexibilizar a entrada para os turistas brasileiros foi tomada alguns dias depois da Espanha também liberar a entrada para viajantes oriundos do Brasil que estejam vacinados. França e Alemanha também estão aceitando brasileiros, mas com restrição de vacinas aprovadas.