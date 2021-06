Portais de notícias internacionais, streamings e outros sites saem do ar

Portais de importantes veículos de comunicação do todo o mundo saíram do ar temporariamente na manhã desta terça-feira, 8. O problema também atingiu as páginas de empresas como a Amazon e das redes sociais Twitch, Reddit e Pinterest. Os serviços de streaming Spotify, Hulu e HBO Max, assim como o portal do governo britânico, também parecem ter sido afetados.

Durante o problema temporário, mensagens indicavam que o serviço não estava disponível ou que havia erro de conexão. Por volta das 8h do horário de Brasília algumas páginas voltaram a funcionar, mas outros sites ainda seguem instáveis.

Entre os sites de notícia afetados estão o The New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times e CNN.

A razão imediata para a instabilidade ainda não está totalmente clara, mas parece ser relacionada com um erro no Fastly, um grande provedor de serviços em nuvem. A empresa afirmou que “o problema de disrupção global CDN foi identificado e uma correção está sendo implementada”.